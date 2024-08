9 municipios de la Huasteca, beneficiados con la carretera Valles-Tamazunchale

Aunque para la inauguración de la carretera Ciudad Valles-Tamazunchale se anuncia que abarcará 102 kilómetros, la ficha técnica del magno proyecto -a cargo de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno Federal- habla de una vía de 92 kilómetros, de dos carriles.

La obra en su totalidad tuvo una inversión del orden de los más de ocho mil millones de pesos.

El proyecto de modernización de la citada vía está catalogado como una obra del Sector Infraestructura, “el proyecto contempla la ampliación de carriles de la carretera Valles Tamazunchale”, se especifica.

Hoy en día, para hacer el recorrido de las capitales de Ciudad Valles a la de Tamazunchale tienen que invertirse más de dos horas, con la ampliación de la obra que se entrega este viernes por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acompañado de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, “el tiempo se disminuirá drásticamente al ser autopista”. Con lo anterior se destaca en el documento de la SICT “la carretera permitirá a productores de la Huasteca transportar de mejor manera sus productos al turismo”.

El proyecto se enmarca en el plan de modernización de la carretera 085 y habría generado más de mil empleos directos e indirectos, además de beneficiar a 373 mil habitantes de los municipios de Ciudad Valles, Tamazunchale, Aquismón, Tanlajás, Tancanhuitz, Huehuetlán, Coxcatlán, Axtla de Terrazas y Matlapa.

Ante los detalles inconclusos en la obra, como puentes peatonales sin terminar y la falta de señalética, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, argumentó que “a nosotros nos toca darle vida a esa carretera“.

En días pasados, en redes sociales de habitantes de Ciudad valles se consignó que las constructoras trabajaban a marchas forzadas para terminar los detalles de Ciudad Valles a Huichihuayán y que los puentes peatonales estaban apenas en la edificación de sus bases. Por otro lado, en Huichihuayán continúan con obra de agua, drenaje y banquetas, el tramo a Comoca está en Terracería, lo que ha generado conflictos e inconformidades de las comunidades afectadas.

Con todo lo anterior puede decirse que la controversial vía ni siquiera está terminada en su totalidad a pesar de que fue el único magno proyecto de la actual administración federal hacia nuestra entidad.

De acuerdo a la manifestación de impacto ambiental, publicado en la Gaceta Ecológica de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la ubicación del proyecto sobre los municipios de Tanlajás y Valles, así como la ampliación a la altura del ejido La Calera para concluir cerca de El Pujal, no tenían contemplada la ampliación o remoción del puente sobre el afluente para no alterar el comportamiento de los actuales escurrimientos superficiales y no modificar el patrón hidrológico superficial de la cuenca.

