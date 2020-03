9 de Marzo, un día sin Mujeres En San Luis Potosi

A través de una convocatoria realizada a nivel nacional por diversas colectivas feministas y organizaciones, el día de hoy se lleva a cabo una protesta simbólica para concientizar a la población acerca de la violencia feminicida que aqueja actualmente a México.

“Un día sin mujeres”, es un recordatorio de que miles de mujeres desaparecen alrededor del mundo por diversos contextos, flagelando a familias y comunidades enteras sumergidas en el miedo y el desamparo. Una protesta nacional que ha cimbrado el eco de la sororidad dentro de cada entidad, donde San Luis Potosí, no es la excepción.

Entre las acciones que se llevarán a cabo el día de hoy, se contempla que toda mujer que se sume a este paro, no asista a su trabajo y a la escuela, asimismo que se encuentren inactivas en cualquier ámbito en el que desarrollen sus actividades diarias, de igual manera buscan visibilizar la importancia que tiene el género femenino, en la dinámica económica del país y por ello se les invitó a no realizar compras y solicitudes de algún servicio, como una manera de evidenciar que ellas también son sujetos políticos participantes dentro del ámbito mercantil.

Hasta el momento en la Capital potosina diferentes instituciones tanto educativas, mercantiles, bancos, tiendas y asociaciones se han unido a esta huelga nacional, como un ejercicio reflexivo acerca de la preocupante situación que viven las mujeres en su entorno diario.

Se prevé que el día de hoy un 55% de las mujeres de la localidad, se sumen a esta iniciativa, donde el porcentaje restante, ha manifestado que por obligatoriedad no pueden dejar de asistir a sus actividades laborales y escolares, de igual modo madres de familia continuarán su arduo trabajo como jefas de un hogar, ya que la mayoría desenvuelve una maternidad autónoma, que les impide no atender las necesidades de sus hijas e hijos, pero aún así han manifestado que desde su trinchera harán lo imposible por estar en pie de lucha por sus derechos humanos.

CIFRAS

-Según cifras del INEGI, 27% de los hogares tienen jefatura femenina, es decir, son dirigidos por una mujer (191 mil 193 hogares).

A nivel nacional, 33.5% de las mujeres no unidas de 15 a 54 años que han tenido al menos un hijo nacido vivo, son solteras.

-Hasta finales del 2019, se informó la Fiscalía General del estado que los municipios con mayor violencia feminicida, son la Capital potosina, para continuar con el municipio de Matehuala y en tercer lugar Ciudad Valles.

-A través de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del INEGI, con la participación de diversas instituciones interesadas en el estudio de la violencia de género, 43.9% de las mujeres han sufrido violencia por parte de su actual o última pareja, esposo o novio, a lo largo de su relación.

-A nivel nacional el 78.6% de mujeres que sufrieron violencia física y/o sexual por parte de su pareja actual o última, no solicitó apoyo y no presentó una denuncia. La principal razón por la que no solicitaron ayuda ni denunciaron (28.8%) consideró que fue porque se trató de algo sin importancia que no le afectó; 19.8% por miedo a las consecuencias y 17.3% por vergüenza.

-4% de mujeres de 15 años y más sufrieron abuso sexual durante su infancia, es decir 4. 4 millones de mujeres a nivel nacional.

-Sobre violencia obstétrica la prevalencia Nacional de maltrato en los últimos 5 años fue de 33.4%, mientras que para SLP fue de 33.9%

-La Secretaría del Empleo y Productividad Laboral del Estado, arrojó una investigación, donde indica que actualmente del total de las mujeres de la entidad, un 38% es población activa laboralmente de manera formal, donde un aproximado del 57% del restante de la población femenina trabaja de manera informal, sin prestaciones ni derechos laborales.