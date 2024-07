70 años de corrupción cansan más que un dicho, revira Torres a Sara Rocha

El pueblo se cansó de más de 70 años de gobiernos priistas, en los que San Luis Potosí no pudo progresar, eso cansa más que “un dicho” y por esa razón lo que ese partido obtuvo fue un voto de castigo.

Para el titular de la Secretaría General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, siete décadas de corrupción derivaron en la transición del poder a otros partidos, “como el Partido Verde a nivel estatal”.

Recalcó que “la ciudadanía se cansó de la herencia maldita”, luego de que la presidenta del PRI en el estado, Sara Rocha Medina, se dijera harta de que a su partido se le vincule desde hace tres años con ese mote: “yo la verdad ya me cansé de eso de ´la herencia maldita´”, al tiempo de exhortar al propio gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, a comprobar tal afirmación.

El encargado de la política interna en el estado salió al quite al decir que “tal señalamiento no es por ser adversarios partidistas, sino porque la ciudadanía ya no siente confianza en las acciones del partido tricolor y el resultado de hoy es que tenemos gobiernos con nuevos bríos”.

Añadió que la actual administración estatal mantiene cercanía constante con la ciudadanía y está abierta a atender las verdaderas necesidades de la población potosina, “los nuevos gobiernos tenemos también nuevas formas de hacer las cosas donde no se castiga a la gente ni se somete al pueblo y el resultado está a la vista”.

Para finalizar en el tema, el funcionario estatal insistió en que “no puede ocultarse que la población potosina se cansó de más de 70 años de gobierno del Partido Revolucionario Institucional”.

Desde el primer día del actual gobierno se utilizó el mencionado concepto para señalar presuntos actos de corrupción que se atribuyeron en forma directa a los tres gobiernos estatales anteriores.