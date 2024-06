6 eventos gratuitos para celebrar el Día del Padre en SLP

Cada tercer domingo de junio se festeja el Día del Padre en México, que este año corresponde al 16 de junio.

Esta fecha es aprovechada por miles de potosinos para tomarse un momento en familia y festejar a esa figura paterna, pero, alguna vez te has preguntado ¿por qué se festeja el Día del Padre?

Según la historia, la costumbre de festejar a papá comenzó desde 1909 en Spokane, Estados Unidos, cuando una mujer de nombre Sonora Smart Dodd, propuso la iniciativa de honrar a los padres de manera similar a las madres al verse motivada con el ejemplo de su padre William Smart, veterano de la Guerra que logró sacar adelante a sus seis hijos solo.

Ahora, si tienes ganas de festejar a papá, pero así como te llegó te acabaste la quincena, no te preocupes, porque hemos reunido 6 eventos gratuitos en San Luis Potosí a los que pueden asistir. .

Reunión de Coleccionismo "El Kajuelazo" (14 de junio)

¡Gánale a los demás! El viernes 14 de junio se llevará a cabo el primer encuentro de coleccionistas "El Kajuelazo" adictos a los Hot Wheels, un evento 100% familiar y gratuito que reunirá a expositores de autos, figuras, trenes, trailers y muchas cosas más a escala. Habrá venta de piezas de colección, rifas, regalos y sorpresas para los asistentes. La cita es en Plaza Tangamanga de las 14:00 a las 20:00 horas.

Exposición de autos y motos antiguas (15 de junio)

Los festejos a papá continúan el sábado en el estacionamiento del banco Banorte ubicado en Plaza Tangamanga, donde a partir de las 17:00 y hasta las 21:00 horas, podrás disfrutar de una asombrosa exhibición de motocicletas y coches antiguos. Además, a las 17:00 horas se presentará la agrupación “Big River Band” en la zona de Sanborns dentro de la Plaza Tangamanga, sin mencionar que adentro de toda la plaza habrá sets fotográficos de Los Simpson para que captures tu mejor sonrisa al lado de papá.

Tira un gol y gana para papá (15 de junio)

El sábado 15 de junio, la Macroplaza San Luis ubicada en avenida Salvador Nava #390 en la colonia Nuevo Paseo realizará una actividad deportiva que te dará la oportunidad de ganar un jersey original del Atlético de San Luis junto con otros grandiosos premios, esta actividad será gratuita y comenzará a las 17:00 horas.

Mercadito Punto Medio (15 y 16 de junio)

Otra opción para este “día del jefazo en familia” es asistir al Mercadito Punto Medio, que se estará instalando la Plaza Citadina de Soledad de Graciano Sánchez este sábado 15 y domingo 16 de junio. Además de pasar un buen momento con papá, podrás encontrar el regalo perfecto para él, como calcetines, mochilas, termos, llaveros, entre muchas otras cosas.

Concierto especial de la Camerata de San Luis (16 de junio)

A través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, la dependencia invitó a festejar el Día del Padre y pasar una noche de rock con el concierto especial de la Camerata de San Luis. La cita es el 16 de junio en el Jardín de San Francisco (Jardín Guerrero) en punto de las 19:00 horas.

Proyección de la película "ABEL" (19 de junio)

¿Por trabajo, por emergencia o por otra circunstancia no te dio tiempo de estar con papá? ¡No te preocupes!, las actividades aún no terminan.



La Casa de Cultura de San Sebastián te invita a formar parte de su cineclub con la proyección de la película “Abel”, Un perturbado niño que intenta convertirse en el hombre de la casa debido a la ausencia de su padre, una comedia / drama que no te puedes perder. La cita es el miércoles 19 de junio en Lerdo de Tejada 3, en el Barrio de San Sebastián en punto de las 11:00 horas.