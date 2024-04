6 años sin Alfredo Albineda; “lo primero que me dijeron fue que buscara a mi hijo en la morgue”

La historia de Norma Araceli Rodríguez es una de valentía, amor inquebrantable y búsqueda incansable. Durante seis años, esta madre ha enfrentado la angustia de no saber el paradero de su hijo, Alfredo de Jesús Albineda Rodríguez, quien hoy tendría 26 años de edad y que desapareció en un pasaje semidesértico en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Alfredo, originario de San Luis Potosí, decidió aventurarse en busca de oportunidades en los Estados Unidos. Su familia, de escasos recursos, anhelaba una vida mejor para él, una en la que pudiera construir una carrera profesional y disfrutar de una calidad de vida superior, pero esto nunca llegó a concretarse.

Lamentablemente, el último contacto con Alfredo ocurrió tres días antes de su intento de cruzar a los Estados Unidos desde Piedras Negras. Desde allí, prometió comunicarse con su madre al llegar a su destino, pero esa llamada nunca llegó.

“Él se fue un sábado para Piedras Negras y el domingo tuve comunicación con él por por celular. Pero para el día 9 de julio del 2018 ya no supe nada de él. Pensamos que había llegado con bien y que ante la distancia y la situación migratoria, no se comunicaba, pero a los seis meses levantamos la denuncia por desaparición“.

Luego de que comprobaran que Alfredo no aparecía por ningún lado, la señora Norma y otro de sus hijos acudieron a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, en donde se negaron a brindarle apoyo, con la excusa de que su hijo había desaparecido en el estado de Nuevo León.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

Por lo que Norma comenzó a movilizarse y conoció al colectivo Voz y Dignidad por lo Nuestros SLP y a Las buscadoras de Monterrey, quienes le brindaron asesoría y acompañamiento para poder realizar la denuncia y comenzar la búsqueda de su hijo Alfredo.

La denuncia oficial se presentó en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, Monterrey, pero las dificultades surgieron. Norma se encontró con obstáculos, como la escasez de recursos y la falta de apoyo de las autoridades.

Sin embargo, a pesar de las omisiones y las irregularidades, Norma sigue luchando por la verdad y la justicia, sobre todo para esclarecer que fue lo que pasó con su hijo.

“Me hicieron la denuncia allá en Monterrey, se levantó la denuncia por la desaparición. Acabamos de ir ahorita en febrero que me hicieron favor de apoyarme los colectivos de madres buscadoras para poder hacerme las pruebas de ADN, que son esenciales en caso de que se localice algún cuerpo, aunque yo siempre buscaré a mi hijo con vida”.

Norma, con su lucha, pone de manifiesto el cómo la violencia estructural con la que se consolidan las desapariciones, también afecta a quienes migran, quienes durante su tránsito enfrentan amenazas de muerte, hasta la privación ilegal de su libertad.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

Un tema del que no se habla y hay pocas cifras, pues según Norma, muchas madres temen denunciar, pues temen que eso condicione la vida de sus hijos desaparecidos por el crimen organizado.

En su búsqueda, Norma ha tocado fibras sensibles tanto de la delincuencia como de las autoridades, pues por parte de las instituciones de justicia como lo es la FGE, solo ha recibido revictimización ante la no localización de su hijo.

“Aún recuerdo cuando me atendieron los agentes del Ministerio Público, lo primero que me dijeron fue que buscara a mi hijo en la morgue y que si no estaba ahí, seguro estaba congelado o muerto en el norte. No tienen compasión, ni empatía ante el dolor de una madre”.

Su historia es un recordatorio de la lucha incansable de las madres y familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos, enfrentando obstáculos y desafíos, pero sin perder la esperanza.

“Mi hijo migró, el solo quería una mejor vida. No hizo nada malo, es solo un joven que buscaba oportunidades. Yo lo seguiré buscando y agradezco a las madres buscadoras por el apoyo, sin ellas no sabría como buscar a mi hijo desaparecido“.

Norma Araceli Rodríguez sigue buscando a su hijo, y su valentía inspira a todos aquellos que luchan por la justicia y la verdad en medio de la adversidad.