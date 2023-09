En Cerro de San Pedro, 50% de la población sufre escasez de agua: alcaldesa

En Cerro de San Pedro se estima que 50 por ciento de la población del municipio tiene problemas con el abasto del agua por parte del Interapas, por lo que la alcaldesa Esmeralda Nava Loredo hizo un llamado al organismo operador del agua para que se brinde el servicio que se merecen los habitantes de este municipio.

Fue en entrevista en donde la edil reconoció que en los dos años que tiene al frente del ayuntamiento es precisamente el tema del abasto de agua el que “mas nos ha pegado”, pues aunque se ha solicitado el apoyo, no hay la atención que requieren los habitantes de Cerro de San Pedro.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Asegurando que aunque se han mostrado diversas inconformidades, e incluso el delegado y el director de Interapas han acudido al municipio, no hay una acción concreta con la cual se pueda llevar agua a los habitantes del municipio, por lo que hacen un llamado para que sean atendidos.

“En Cerro de San Pedro estimamos que el 50 por ciento de nuestra población tiene problemas con el abasto de agua por parte de Interapas, podría ser mayor el numero, pero comunidades como Portezuelo, tienen pozos particulares, hemos mostrado inconformidades, pero la atención no se nos ha dado al cien por ciento, no hay una acción concreta a favor de la gente, nos dicen que mañana y las acciones no llegan” dijo Nava Loredo.

En lo que se refiere a las comunidades más afectadas por la falta de agua, la alcaldesa indicó que son los habitantes de Cuesta de Campa, Jesús María, Calderón, Monte Caldera, incluso de la cabecera Cerro de San Pedro, los que más han sufrido por la falta del vital liquido, derivado de problemas con el pozo de La Zorra.

Ante este escenario, dijo que como ayuntamiento están trabajando para que la gente no batalle con el servicio, pero aun así solicitan que el Interapas los tomen en cuenta en las acciones que implementan en la zona metropolitana de la capital.