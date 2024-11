5 camiones recolectores de basura operan a diario en Puerta Real: Navarro

El alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz informó que el Ayuntamiento está trabajando de manera activa en la recolección de basura en el fraccionamiento Puerta Real, uno de los puntos que han generado inquietudes entre los habitantes.

Aclaró que, aunque se han presentado problemas de comunicación ocasionales con algunos vecinos, la administración sigue atendiendo y seguirá realizando el servicio con cinco camiones recolectores diarios.

“Estamos al frente de Puerta Real y atendemos lo que se nos pide. Si en algún momento una persona dice que no le hicimos caso, probablemente fue porque no se le informó en tiempo, pero sí estamos cumpliendo. Queremos dejarlo claro, no se trata de echar un solo camión por día, son cinco camiones los que se envían para recoger la basura”, explicó el edil.

Navarro Muñiz desmintió que el nuevo proceso de recolección de basura se trate de una concesión, ya que de haber sido así se hubiese votado en Cabildo, por el contrario se trata de un convenio que les ayudará a recolectar la basura en las zonas más afectadas como Puerta Real, por lo que enfatizó que la comunicación con los habitantes del fraccionamiento es clave para aclarar cómo se realizarán la limpieza de residuos, por lo que reconoció que algunas fallas puntuales pueden generar malentendidos. “Si hay cuatro o cinco personas a las que se les avisa y una a la que no, esa falta de comunicación puede romper el orden. Por eso queremos ser transparentes y trabajar de la mano con los vecinos y los medios de comunicación para evitar especulaciones, respecto a la recolección de basura. Hoy día pasan hasta 5 camiones recolectores en la zona ”, comentó.

Además, el alcalde anunció que en los próximos días se llevará a cabo un operativo para reforzar la limpieza en Puerta Real y atender otras demandas ciudadanas. “Estamos avanzando y pronto habrá un cierre de este tema, pero quiero ser muy claro: no se está concesionando el servicio de recolección de basura. Esto es importante para que no haya rumores ni malentendidos”, subrayó.

Por su parte, el secretario general del Ayuntamiento, Benjamín Pérez Álvarez, detalló que actualmente se destinan camiones recolectores de basura al fraccionamiento Puerta Real para garantizar la adecuada recolección de residuos. “Estamos trabajando con los recursos que tenemos para mantener el orden y brindar un servicio eficiente a los habitantes”, indicó.