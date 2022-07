4T usa la fuerza del Estado contra líderes opositores y no contra delincuentes: PRI

La persecución desde la 4T en contra del dirigente nacional del PRI Alejandro “Alito” Moreno, es una muestra de que se utiliza a las instituciones desde el poder en contra de los opositores, cuando esos instrumentos deberían estar combatiendo a la delincuencia que opera en el país, dijo el diputado tricolor Edmundo Torrescano Medina.

“Con la misma intensidad que trabajan el caso de “Alito” Moreno, hubieran actuado en el caso del presunto delincuente capturado y liberado por órdenes del ejecutivo federal; es una vergüenza que la autoridad ocupe todos los instrumentos para la cacería política después de la reforma energética”.

Manifestó el legislador priísta que “se trata de una persecución política contra una oposición que ha sido tajante en las decisiones que le importan al país; cuando se opone a los criterios de la 4T, lo que viene es una persecución con toda la fuerza y ojalá así fuera contra los delincuentes que generan inseguridad en el país”.

#4T | Se utiliza a las instituciones desde el poder en contra de los opositoreshttps://t.co/G53QTdmoE3 pic.twitter.com/umN6sayHKb — El Sol de San Luis (@ElSoldeSanLuis) July 5, 2022

Torrescano Medina añadió que “es una tristeza, vergüenza y preocupación la situación del líder nacional del partido, porque lo que refleja es una falta de oportunidades que deben generarse en un ambiente de respeto y derecho, donde se garantice una presunción de inocencia a través de un procedimiento legal”.

“Es evidente el uso de la fuerza del Estado contra quienes son opositores pero la 4T no se preocupa de la inseguridad; todos los ciudadanos y el medio público son conscientes de que la intervención en el domicilio particular de “Alito” es una persecución, en algo que debe ser acorde a derecho porque si no, estaríamos ante un Estado fracasado”.