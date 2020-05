4 mil beneficiarios no reciben su despensa

El Ayuntamiento capitalino no ha podido distribuir al menos cuatro mil despensas porque, supuestamente, sus beneficiarios no han sido localizados.

El coordinador de los referidos programas emergentes, Jorge Francisco Arias Hernández, pidió a las personas que resultaron beneficiarias del programa emergente "Comida en Casa, Canasta Básica de Emergencia", a estar en casa para que puedan recibir el apoyo alimentario a las puertas de sus hogares.

Detalló que hasta el momento ya se han entregado más de 27 mil 670 canastas a quienes más lo necesitan debido a la contingencia sanitaria que aún persiste, lo que ha implicado más de 31 mil 180 visitas a igual número de domicilios.

Sin embargo, reconoció que existe un desfase debido a no se ha localizado a cuatro mil personas que una vez que hicieron su solicitud, fueron seleccionados para recibir este apoyo.

"No se han encontrado en sus domicilios a pesar de que personal ha pasado hasta dos o cuatro veces a la dirección señalada, pero sin éxito", indicó.

Recordó que las brigadas que se dedican a la distribución de los apoyos alimentarios se ponen en contacto vía teléfono celular con cada una de las personas y se acuerda el día y la hora para hacer la entrega.

"No obstante, hay quienes no se encuentran en sus casas y cuando se les trata de contactar a través de una llamada telefónica no contestan o lo tienen fuera del área de servicio", detalló el funcionario municipal.

Solicitó a tales beneficiarios a contactar a la autoridad para ponerse de acuerdo y lograr empatar fechas y horarios, dando su número de folio a través de las redes sociales del Ayuntamiento. Lo mismo pueden hacer quienes ya recibieron su primer despensa, pero que les falta la segunda entrega.