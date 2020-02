30 mil vehículos al día en brazos del Distribuidor: JEC

No existen fallas estructurales ni de diseño en la obra del distribuidor vial Benito Juárez, “los tres percances ocurridos hasta ahora han sido choques por alcance y no son imputables a defectos técnicos de la obra”.

Así lo afirmó el encargado de despacho de la Junta Estatal de Caminos, Marcos Enrique Rosales Vega, quien precisó que por los nuevos brazos circulan 30 mil vehículos diarios.

El funcionario estatal aclaró que las obras que se realizan en la glorieta y las laterales son independientes al proyecto de los dos nuevos brazos del Distribuidor Vial Benito Juárez, “estos consisten en el acondicionamiento de espacios, como: limpieza, iluminación, pintura y señalización, estas obras son las que registran un 70 por ciento de avance”.

Consideró que los resultados esperados han sido obtenidos, “el tráfico ha fluido de manera continua y constante a la velocidad proyectada -máximo 40km/h- además de que en la parte inferior de la glorieta, el tráfico es menor.

Además, añadió, aunque se han registrado alcances vehiculares menores, los cuales no han afectado el funcionamiento de los brazos, pues no se han registrado más de tres, estos ha sido en virtud de no respetar el señalamiento preventivo y restrictivo.

Por ello, explicó, se determinó tener un solo carril controlando el tránsito en donde se une la vía federal de Río verde y la carretera 57.

No existen fallas, insistió, los percances ocurridos no son imputables a defectos técnicos de la obra, “ante esta situación deseamos reiterar nuestra invitación a la ciudadanía para que respete el señalamiento vial”.

El encargado de despacho de la Junta Estatal de Caminos aseguró que no le falta nada a la obra, misma que está concluida y operando al 100 por ciento.