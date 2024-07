30 mil autos “chocolate” no fueron regularizados en SLP: UCD

"No creemos que la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quiera perjudicar a los maestros; agricultores; albañiles; o a cualquiera que traiga un carro americano y que no haya podido entrar en la legalización".

Así lo advirtió el dirigente de la Unión Campesina Democrática (UCD) en San Luis Potosí, Antonio “Toño” Tirado, tras referir lo que expresaron los gobernadores de Sinaloa, Baja California Sur y Nuevo León en el sentido de que los carros circularán en sus entidades siempre y cuando haya decreto y que, terminando este, van a retirar de la circulación los autos que queden, “eso no es viable”.

"A ver qué van a hacer, -sentencio el líder- porque los ingenieros y doctores no traen vehículos americanos, ellos ganan lo suficiente para comprar uno nacional, los que traen ese tipo de carros son los que tienen un empleo mal pagado o no tienen una profesión”.

"No es posible decomisarlos, -insistió- en todo México se va a quedar un 30 por ciento de autos fuera, ya que se regularizó el 70%, estamos hablando de un millón de carros, que si los llegan a decomisar representan un millón de familias afectadas”, añadió Antonio Tirado.

Asimismo dio a conocer que en San Luis quedaron unos 30 mil carros sin legalizar, “que gobierno puede plaquear para que se protejan y tengan libre circulación, porque si van a querer retirarlos lo que va a pasar que les van a tomar carreteras, les van a tomar palacio de gobierno, y eso a nadie nos conviene”, amagó.

Recordó que a partir del primero de octubre ya no habrá decreto y por tanto se suspende la libre circulación, y que la única organización que está cercana al gobierno federal es la UCD, “es la única que tiene acercamiento, no solamente con Andrés Manuel, sino con Claudia Sheinbaum; con quien tuvimos varias reuniones en las que se le plantearon principalmente las necesidades del campo y sobre todo lo que pasaría con los carros que no fueron beneficiados en la regulación”.

"Vemos con gusto, -agregó- que a Economía va a llegar un amigo, que es Marcelo Ebrard, con quien tenemos mucha cercanía, mientras que en Hacienda sigue Rogelio Ramírez de la O con quien también ha habido acercamiento; se trata de las dos dependencias que se encargan tanto de la entrada como de la circulación de los carros americanos, porque el SAT pertenece a Hacienda que a final de cuentas es la instancia que decide si “le entra” al decomiso.

Finalmente, Tirado consideró que el citado problema se ha vuelto complicado, “porque las organizaciones sociales, principalmente la UCD, gestionábamos los decretos, pero ahora con lo del Poder Judicial va a estar medio confuso no sabemos si procederán los amparos, creo que lo más conveniente es que los estados negocien con la federación el cómo plaquear los carros que circulen en su estado”.