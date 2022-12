2da marcha por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad en SLP

Hay mucho trabajo pendiente desde los tres poderes del Estado para garantizar que las personas con discapacidad tengan una inclusión real en la sociedad y puedan ser independientes y productivas, señaló Silvia Degante, enlace estatal del Movimiento de Personas con Discapacidad.

Este sábado se llevó a cabo la segunda marcha para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, misma que comenzó un grupo de motociclistas que partieron desde la glorieta Francisco González Bocanegra para avanzar por la avenida Carranza, donde a la altura del jardín de Tequis se unieron las personas con discapacidad hasta llegar a la Plaza de Armas.

Al respecto, Silvia Degante, enlace estatal del Movimiento de Personas con Discapacidad, manifestó que el objetivo de estas marchas, es “que las personas con discapacidad luchen por hacer visible la misma discapacidad”, pues mencionó que muchas de ellas han tenido un papel de dependencia toda su vida y no se sienten merecedoras de gozar de las mismas condiciones que el resto de la población.

Destacó que aún mucho trabajo pendiente por parte del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad, pues mencionó que tan solo al salir de casa, “hay todo tipo de barreras sociales y arquitectónicas que sobra decir que no les permite tener este desarrollo”.

Aunado a ello, señaló que las cifras que se manejan a nivel nacional respecto a la cantidad de personas con discapacidad en el país, no parecen creíbles, ya que en México se habla de que menos del 10% de la población presenta discapacidad, mientras que en Canadá, que es un país desarrollado, el registro señala que son más del 12% de la población, “INEGI hace un estudio pero lo hace sobre ciertas limitaciones, pero hay personas con multidiscapacidad, y como no se cuenta con cobertura amplia de servicios de salud, hay personas que saben que su hijo está ‘malito’, pero no saben qué tiene”.

La activista mencionó que en general, se habla de que en el país hay más de mil millones de personas con discapacidad, a la que se suman los cuidadores, ya que al no tener las condiciones para ser independientes, las personas con discapacidad y sus cuidadores quedan vinculados toda la vida.