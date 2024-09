200 médicos especialistas cubanos, la meta para San Luis Potosí: Gallardo

El Informe de Gobierno de este año será muy completo, un auténtico reporte detallado de cómo se encuentra San Luis Potosí y que reflejará los resultados que hemos alcanzado, en beneficio de las cuatro regiones.

Así lo adelantó el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, quien añadió que la presente administración estatal “ha trabajado de manera equitativa en diversos sectores como infraestructura, salud, educación, programas sociales y seguridad, rubros en los que todos los municipios han recibido atención”.

Destacó que, a diferencia de anteriores administraciones, el actual gobierno ha llevado estos informes a distintas regiones, “comenzando en la capital y luego en Ciudad Valles, ahora le toca el turno a la población de Matehuala”.

Esto ha permitido que los habitantes de todas las zonas del estado estén bien informados sobre las acciones y apoyos que se les han brindado, marcando además un precedente en la forma de rendir cuentas a la ciudadanía.

Con respecto al tema de infraestructura, presumió, “en tres años se han invertido 22 mil millones de pesos, destacan en el último año proyectos de movilidad, como los puentes de Prados, Calle 71 Quintas de la Hacienda y San José, además de más de 50 pavimentaciones y la construcción de 12 carreteras en las diversas regiones del estado”.

Vamos a resolver todo el tráfico de la 57 con la continuación de la vía alterna y con el segundo piso resolveríamos ya el 100% del tráfico.

El mandatario estatal confirmó que los pendientes que aún quedan “ya están planteados ante la presidente electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, “porque como yo mismo se los he dicho, en San Luis estamos haciendo muchísimo pero había muchos, muchos pendientes”.

En cuanto al tema de salud expresó que “se está trabajando en ello, yo creo que aquí la transición se va a dar sin ningún problema, vamos a llegar a casi 200 médicos cubanos, unos que ya están trabajando y otros que van a llegar”.

Finalmente, Gallardo Cardona aseguró que todos esos doctores son especialistas, “el problema no es el tema que vengan médicos cubanos sino que los de nosotros no quieren salir, no quieren estar, por ejemplo, en Tamazunchale, porque ganan mucho más dinero aquí dando una consulta, entonces no se quieren mover, por eso llegan médicos cubanos”.