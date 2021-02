14 de Febrero no benefició a comercios del Centro Histórico

Aunque el Centro Histórico lució con gran afluencia de gente durante este fin de semana, derivado de los festejos por el 14 de Febrero, esta celebración no representó un incremento en las ventas, ni siquiera una mínima recuperación económica para los comercios establecidos.

Señaló la presidenta de la Asociación Nuestro Centro, Amparo Rosillo Izquierdo, quien comentó que de manera general esta fecha no benefició al comercio, pues en San Luis Potosí nos encontrábamos en semáforo rojo, por lo que todos los negocios cerraron temprano el sábado y los no esenciales no pudieron abrir el domingo.

“Realmente una recuperación no hubo, a lo mejor sí se vendió algo, pero no fue tan significativo como en años pasados. Probablemente en algunos giros como los dulces, chocolates, flores, etc., pudieron ver un mayor flujo en sus ventas, pero en otros rubros no creo que haya habido un repunte”, expresó.

Manifestó que aunque sí había gente en las calles, no precisamente acudían a comprar a los negocios; en ese sentido, consideró que si el aforo es limitado en las tiendas, como clientes hay que ser más conscientes de la importancia de sólo acudir a los establecimientos si realmente necesitan comprar algo, para evitar saturar los espacios.

“Necesitamos ser muy comprensivos de que hay gente esperando para poder entrar, y que los horarios han sido reducidos, hay que tener en mente lo que necesitamos, salir y comprarlo rápido, ya no nos da tiempo de meditarlo tanto como antes”, añadió.