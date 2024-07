13 recomendaciones para padres que trabajan y dejan a sus hijos en casa

En apoyo a madres y padres de familia que continúan trabajando en temporada vacacional mientras sus hijos están de descanso escolar en casa, es importante tomar en cuenta la implementación de medidas de prevención sencillas con las que se eviten accidentes en el hogar.

De acuerdo con el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) Mauricio Ordaz Flores, para evitar accidentes y establecer una estancia segura en casa se recomienda a padres, madres de familia y tutores, tener cuidado con los niños y considerar estas recomendaciones:

1.- Que no prendan las estufas, verificar que no se dejen las llaves de agua abiertas y promover en ellos el uso racional.

2.- Vigilar que no practiquen juegos extremos ya que pueden sufrir alguna caída, fractura o emergencia.

3.- No dejar a su alcance medicinas, cerillos o encendedores, armas o herramientas peligrosas.

4.- Asegurar la entrada de la casa, pero permitir que puedan salir rápidamente en caso de una emergencia.

5.- Cuidar que no hagan uso de calentadores de gas o eléctricos.

6.- Hay que asegurarse también de que los alimentos y bebidas a su alcance no necesiten ser preparados ni calentados.

7.- Mantener detergentes, suavizantes de telas y productos de limpieza o desinfección a base de cloro o con sustancias peligrosas, guardados con llave.

8.- Guardar en un lugar seguro, y sin acceso para los niños, aceites de automóvil, pinturas, thinner o aguarrás, alcohol para curación y bebidas alcohólicas.

9.- Cerrar el paso de gas a la casa y dejar conectados únicamente los aparatos eléctricos indispensables.

10.- No dejar velas o veladoras encendidas.

11.- Establecer códigos de conducta y de actuación ante cualquier emergencia y tener muy clara y entendida, alguna forma de comunicarse.

12.- Evitar que quemen o utilicen pirotecnia sin supervisión de un adulto, a fin de evitar posibles riesgos de quemaduras e incluso amputación de dedos y heridas graves en las manos o en cualquier otra parte del cuerpo.

13.- Otras medidas de cuidado son la educación vial para cuando se encuentran en el exterior de casa, donde es conveniente que los niños sepan los lugares seguros para el cruce de calles, no hablar ni aceptar regalos de personas extrañas, no hacerles caso de ir con ellos a ningún lado, no alejarse, y que adopten medidas de higiene si se consumen alimentos en la vía pública.

Estas y otras acciones que cada familia pueda adoptar, son acciones que permitirán salvaguardar la integridad de los menores que por alguna razón se queden solos en el hogar en este periodo vacacional.

Ordaz Flores destacó que con esas medidas se pretende concluir el periodo de vacaciones de verano con saldo blanco en cuanto a incidentes de menores en el hogar, por lo que pidió fortalecer la prevención, mediante la concienciación del uso responsable de los números de emergencia ante cualquier eventualidad.