100 mil fallecidos por Covid, es por mal manejo del Gobierno Federal: Patricia Celis

Al rebasar los 100 mil muertos por COVID-19 y un millón de contagiados, México se coloca entre los países con un manejo lamentable de la pandemia que sigue enlutando hogares y que pone en evidencia la incapacidad institucional del gobierno federal para cuidar la salud de los mexicanos, dijo la diputada Laura Patricia Silva Celis.

“El dinero de los impuestos que genera los mexicanos está guardado para ser gastado en campañas y procesos electorales y propósitos del presidente, de su gente, de su partido, de su movimiento de la Cuatro Te, mientras la tragedia se sigue apoderando de los mexicanos”, abundó.

Expuso que la legisladora que “es en realidad lamentable la situación de tantos hogares enlutados en México y tantas gentes contagiadas, hay que revisar las estadísticas para darnos cuentas de que hay un 10 por ciento de letalidad y eso nos coloca en uno de los peores escenarios a nivel mundial”.

Además, añadió, demuestra que las políticas públicas para el manejo de la pandemia no funcionan, prevalece una situación lamentable, es una situación fallida, “ya no sabemos qué hacer porque cada día la situación empeora, hemos llegado a 100 mil fallecidos, algo no esperado”.

La diputada Silva Celis expuso que “no se usan los recursos de los mexicanos para combatir la pandemia y si a esto le sumamos todos los acontecimientos tan tristes que se ven por la cuestión del medio ambiente que han azotado a lugares pobres del sureste mexicano, entonces la situación se complica”.

“Literalmente los habitantes se han inundado hasta cuello en Tabasco, Chiapas y otros estados del sureste mientras que en el norte y centro la seguía es devastadora y el gobierno federal preocupado por otros temas”, puntualizó.