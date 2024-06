10 médicos cubanos llegarán al nuevo hospital de Rioverde

El gobernador del Estado de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció la llegada de por lo menos unos 60 médicos especialistas cubanos, que estarían atendiendo a los potosinos en los diversos hospitales de los municipios de Rioverde y Ciudad Valles.

Recordó que el próximo 20 o 25 de julio entregarán el nuevo hospital en la zona media con 120 camas censables, para este nosocomio de especialidades como el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, se van a tener quirófanos nuevos y para este espacio se mandó llamar a diez médicos cubanos, los cuales se instalaran en el municipio de Rioverde, así como otros especialistas que están por llegar, de los cuales algunos se irán a Ciudad Valles.

Abundó que, espera que lleguen a territorio potosino otros 50 médicos especialistas cubanos más, para tener alrededor de 60, pues ya se encuentran 10 iniciando operaciones, los cuales son necesarios por la escasez de personal médico que hay en el Estado.

El mandatario manifestó que se requieren doctores especialistas en la entidad, sobre todo en áreas como neurocirugía, “por la escasez de neurocirujanos que hacen por lo regular consulta particular, no tenemos a nadie haciendo consulta pública, hay muchas otras como urología que también se ocupa mucho, ortopedistas, sobre todo en los lugares más alejados porque se vienen desde Tamazunchale, Valles por una lesión de un hueso quebrado porque allá no tenemos un ortopedista”.

Puntualizó que, los médicos cubanos que llegaran son especialistas y no generales y, se contratan al haber escasez al interior del estado.