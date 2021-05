10 de mayo, no para todos fue de festejo; "día de exigencia y angustia"

Este pasado 10 de mayo Día de las Madres, para muchas familias potosinas no fue una fecha de festejo y celebración, fue un día de lucha y protesta para quienes continúan su camino en búsqueda del paradero de sus hijos e hijas desparecidos.

Madres pertenecientes a Voz y Dignidad por los Nuestros SLP A.C., manifestaron sentirse dolidas pues hasta el día de hoy siguen sin saber rastro de algunos de sus hijos. “Fuimos, somos y seremos madres, así lo decidimos porque nuestros hijos nos dieron un motivo de vida, ahora sin ellos, nos extinguimos porque sabemos que ellos no se fueron, se los llevaron, los desaparecieron”.

Cortesía | Voz y Dignidad por los Nuestros SLP A.C.

“Este 10 de mayo fue un día de exigencia y mucha angustia, hoy más que nunca se siente la ausencia del hijo o hija que falta sentarse en la mesa, su silla sigue vacía. La alegría no llega a casa”, refirieron integrantes del colectivo de búsqueda.

Por otro lado sus reclamos, fueron dirigidos al Estado y a la delincuencia que permanece y que ha tomado sus vidas desde hace muchos años, “Tú delincuente que te llevaste a los nuestros, te pedimos que hables, pues el dolor nos aturde. Estamos seguras que tu madre también te buscaría y unida a nosotros estaría. Tú qué los desapareciste, apiádate de estas pobres madres que claman por encontrar a sus hijos y que vuelvan a casa. Ten piedad de nosotras y di dónde están”.

“Tú gobierno deja de prometer y mentir, ya busca a los nuestros, pues este dolor que ahora tenemos nos acaba día con día, y no nos deja en paz. Necesitamos encontrar a nuestro hijos”.

De igual modo hicieron un fuerte y contundente llamado a la sociedad entera, a que se una y apoye a las familias y madres buscadoras, que encuentren desde la empatía una manera de tenderles la mano, para entretejer vínculos que las lleven de manera pronta a dar con la localización de sus hijas e hijos.

“Unámonos para que esto ya no suceda, ya no queremos familias muertas en vida. Cuidemos a cada uno de los nuestros y hasta uno más, porque una madre no se cansa de esperar, de buscar, luchar y exigir para que los suyos regresen a casa”.

Un diez de mayo sin hijos y con madres de familia que adolecen su ausencia, un Día de las madres donde su alma abraza y los cobija a distancia, “No hay descanso hasta tenerlos de regreso, hasta que la justicia se haga presente, donde el olvido no existe. Su recuerdo nos sostiene y hasta que Dios nos preste vida, los seguiremos buscando”, apuntaron.

