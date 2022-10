10 años sin Karla Pontigo y la justicia aún no llega a su familia

En San Luis Potosí se vive en contexto de violencia misógina que en su forma más extrema resulta en muertes violentas contra mujeres y feminicidios.

Esto, quedó de manifiesto este lunes, en dónde activistas de Amnistía Internacional México, acudieron al Memorial para las Mujeres Víctimas de Feminicidio "Karla Pontigo".

Todo ello con la finalidad de recordar aquellas mujeres de las que no se habla, de las asesinadas por la violencia Feminicida y que tan solo en este año le ha arrebatado la vida a un total de ocho mujeres en el estado potosino, según las cifras más recientes proporcionadas por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Con un simbólico acto de memoria viva, activistas dispusieron a los pies del memorial "Karla Pontigo" más de una decena de cruces rosas, como un recordatorio de las mujeres que no fueron escuchadas y desatendidas por el Estado.

Ante un clima exponencial de violencia, en este acto se mencionó cómo todas las formas de Violencia de género resultan en un riesgo inminente que origina crímenes contra las mujeres, cómo lo fue el feminicidio de la joven Karla Pontigo Lucciotto, asesinada en octubre del 2012.

Estar sin mi hija ha sido desgarrador

10 años de lucha , le ha costado a la madre de Karla Pontigo Lucciotto, la señora Esperanza Lucciotto López, llevar justicia, verdad y reparación del daño al caso de feminicidio se su hija, quien murió el 29 de octubre del 2022, un día después de haber Sido agredida en la discoteca donde trabajaba.

En rueda de prensa organizada por Amnistia Internacional México, Lucciotto López refirió que está situación ha Sido un dolor desgarrador para ella y toda su familia.

También informó que incluso hoy y por cuarta ocasión el Gobernador del Estado no la recibió para escuchar sus demandas respecto a las investigaciones del caso de feminicidios de su hija Karla.

"Ojalá el gobernador pueda mostrarse un poquito empático, es un dolor que solo una madre puede entender", dijo.

Sumado a esto, la representante de Amnistía Internacional comento que consideraban este hecho cómo una acción lamentable y que solo se evidenciaba la falta de sensibilidad y respuesta de un gobierno que parece mantenerse omiso respecto a una problemática imperante no solo en el estado sino en el país entero.

"No es un gusto estar aquí, este es el mes de mi hija, el 28 cumple 10 años sin verla, devastador para mí y mi ser. No es fácil.ñeeswe un hijo y aparte no conforme no me dan la justicia para mí hija y para las demás", compartió Esperanza Lucciotto.

Actualmente el caso de feminicidio de Karla Pontigo Lucciotto, se encuentra en investigación y ha Sido atraído por la Fiscalía General del Estado (FGE) al detectar ciertas irregularidades y algunos conflictos de interés.

Mismo que sigue tres líneas de investigación, las cuales están encaminadas al esclarecimiento de la muerte de la joven, la adjudicación de responsabilidades de funcionarios inmiscuidos en el caso y la última por amenazas en contra de la familia de Karla Pontigo Lucciotto.

"Yo lo único que pido es que el señor gobernador nos reciba, que sea más empático para este dolor. Solo pido justicia y la creación de una Fiscalía Especializada en Feminicidios", señaló.

Por último Esperanza Lucciotto López, compartió que como ella hay cientos de madres más que enfrentan el dolor de perder a sus hijas en un contexto tan cruel como lo es un feminicidio.

"Siento impotencia, yo tengo el respaldo de organizaciones, pero ellas no tienen a nadie. Si a mí me ha costado 10 años de lucha y sigo sin obtener justicia, qué les deparará a ellas".

En total son más de 100 familias víctimas colaterales de Feminicidio que actualmente esperan la resolución de las carpetas de investigación sobre las muertes violentas de sus hijas, de las cuales según lo referido por Amnistía Internacional , esperan una investigación adecuada, con Perspectiva de género, eficiente y expedita.