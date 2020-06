SLP, baja su competitividad, tiene calificación media

De acuerdo con el estudio del Índice de Competitividad Estatal (ICE) publicado recientemente por el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO), al cierre de 2018 San Luis Potosí contaba con un PIB per cápita de 175 mil 030 pesos, con una población de 2 millones 825 mil 157 habitantes, y de estos tan sólo un 20.5 por ciento eran personas de 25 años y más con educación superior, normal o técnica.

El estudio denominado “Que no vuelva a pasar: estados prevenidos valen por dos”, mide la capacidad de las 32 entidades federativas para generar, atraer y retener talento e inversión, a través de diversos indicadores compuestos por 10 subíndices, que son: derecho, ambiente, sociedad, político, gobiernos, factores, economía, precursores, relaciones e innovación; y estos a su vez se dividen en fortalezas y debilidades para el estado.

El objetivo principal del ICE es identificar las prácticas ejemplares que cada entidad ha implementado para avanzar en distintas dimensiones de la competitividad, pero a su vez les permite reconocer cuáles son sus áreas de oportunidad y estén preparados para enfrentar cualquier crisis como la que se vive actualmente por el Covid-19.

Para San Luis Potosí sus fortalezas radican en tres aspectos principales: las relaciones internacionales, el mercado de factores y el derecho; estos ubican a la entidad dentro de un grupo de competitividad medio alto, gracias a que es el cuarto lugar a nivel nacional con mayor inversión extranjera directa y el séptimo con mayor exportación de mercancías, y además ocupa los lugares 13 y 14 de los estados con menor índice de homicidios y robo de vehículos, respectivamente.

No obstante, desafortunadamente las debilidades principales de la entidad potosina radican en tres aspectos que hoy son fundamentales para el desarrollo sostenible de la población: medio ambiente, sociedad y precursores; estos ubican a San Luis Potosí en el grupo de competitividad medio bajo.

Por ejemplo, en materia ambiental es de los estados con menor porcentaje de superficie de áreas naturales protegidas, ya que ocupa la posición 28 a nivel nacional; en el aspecto social se localiza en el lugar 31 con de las entidades con menor acceso a drenaje, pues sólo el 84.5 por ciento de los hogares cuentan con este servicio; y en aspecto de precursores se destaca que en San Luis Potosí sólo el 36.9 por ciento de los hogares cuentan con acceso a internet, y esto ubica al estado en el sitio 27 de todo el país.

Respecto a ello el presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Julio César Galindo Pérez, destacó que el estudio refleja que aunque hay inversión y empleo, la mayor parte del crecimiento económico se está concentrando sólo en la capital potosina y en algunos municipios aledaños como Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Reyes; comparándolo con otros estados es una desventaja pues se está alejando del desarrollo a las otras tres regiones del estado (Altiplano, Media y Huasteca), y esto en parte se debe a la falta de infraestructura, acceso a internet y telefonía, entre otros aspectos.

“Este diagnóstico nos da una realidad de cuáles son las áreas que debemos trabajar, seguimos teniendo grandes problemas tan elementales como el agua potable, el drenaje y alcantarillado, estamos en los últimos lugares a nivel nacional, y todo es por la falta de infraestructura. Tenemos un estado con mucha desigualdad porque el desarrollo y crecimiento está en la capital y la zona metropolitana, no hay un desarrollo regional”, expresó.

En ese sentido, señaló que es esencial que haya inversión por parte del Gobierno del Estado en materia de infraestructura, principalmente en los rubros de comunicaciones, caminos, drenaje y agua, y trabajarlo de la mano con los ayuntamientos de los 58 municipios del estado.

Que se amplíe la red tecnológica a las comunidades que no tienen acceso a telefonía e internet, pues la brecha digital en nuestro estado sigue siendo muy grande, y prueba de ello fue lo que se vivió durante esta pandemia, que muchos alumnos no pudieron recibir educación a distancia porque las familias no tienen acceso a internet.

Y finalmente, es urgente implementar una política para regionalizar el estado, impulsando la vocación de cada una de las cuatro zonas; en ese aspecto consideró que en lo particular cada región debe tener un plan rector de desarrollo, “porque no están creciendo y están sufriendo la carencia de esta infraestructura básica”.