Se graduan futbolistas juveniles del Atlético de San Luis

En emotiva ceremonia realizada en el campo principal del Centro Deportivo La Presa, directiva del Atlético de San Luis entregó los certificados de secundaria y preparatoria a jugadores y jugadoras de las categorías inferiores del Club.

Esto se logró gracias a que Atlético de San Luis tiene un convenio con el Colegio Alma Patria para que los jovencitos y jovencitas que son parte de la institución, pueden realizar sus estudios y al llegar a concluirlos de manera exitosa, se les hizo entrega de sus certificados.

Un total de 33 jugadores de los equipos Sub 16, Sub 18 y Sub 20, así como de jugadoras de la Sub 18 femenil, fueron los que se presentaron al acto, y uno a uno fueron llamados para recibir su documento oficial de finalización de estudios del grado correspondiente.

En la ceremonia realizada en el CD La Presa estuvieron presentes: Alberto Marrero Díaz, presidente del Atlético de San Luis; Rafael Fernández, director de Metodología; Josué Fernández, director de Fuerzas Básicas, y Pablo Díaz, tutor de la Casa Club.

En los discursos se reafirmó el compromiso del Club Atlético de San Luis para la formación de jugadores dentro y fuera de la cancha, por lo que dichas alianzas buscan la formación académica de los futbolistas juveniles, dándoles la oportunidad de continuar con los estudios al mismo tiempo que su formación futbolística dentro de la institución. Al final, los directivos los felicitaron y les desearon el mayor de los éxitos tanto en lo deportivo como en escolar.