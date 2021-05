Samuel García pide "sacar" a su esposa de acusaciones por delitos electorales

El candidato a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García pidió esta mañana durante una conferencia de prensa apartar a su familia y, es específico a su esposa Mariana, de las acusaciones de presuntos delitos electorales.

Política Samuel García afirma que su campaña no tiene ninguna irregularidad

“Lo que quiero pedir a la Fepade, a las autoridades, es que saquen a mi familia de esto, que saquen a Mariana, mi esposa, de esto, que saquen al papá de Mariana de esto. De lo único que soy culpable es de ir 15 puntos arriba en las encuestas”, expresó el candidato regio.

Asimismo, explicó que, hasta el momento de la conferencia, no ha sido notificado por parte de la Fiscalía General de Justicias sobre las carpetas de investigación en su contra.

“El día de ayer en la noche estaba en una cena familiar y me entero, por medios, por redes, de un comunicado de la fiscalía en el que se detalla que hay unas supuestas denuncias de unos supuestos ciudadanos y que se van a abrir unas supuestas carpetas que al día de hoy no conozco y que no conocemos y que no nos van a distraer”, aseguró.

Respecto a las acusaciones en su contra, Samuel García aseguró que “todo está en orden” y “conforme a la ley”, pues indicó que “todos los candidatos mandamos los reportes de contabilidad al INE y el INE mes a mes da observaciones y se solventa”.

Foto: @samuel_garcias

Por su parte, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado, Dante Delgado, expresó que “no hay nada que no sea la perversión política que impida que Samuel García sea el gobernador de Nuevo León”.

El legislador acusó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de “sembrar la discordia”, pero aseguró que su partido no caerá ante el mandatario.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“Este país merece ser gobernado y para gobernar hay que trabajar, dar resultado. Este es un gobierno sin resultado”, expresó

Finalmente, invitaron a AMLO a “convertirse en presidente de México” y “actuar como jefe de estado, no como merolico del pueblo”.