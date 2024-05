Por tu madre, VOTA, si tú quieres un país donde sepas a dónde vas y con quiénes vas, debe importarte tu futuro, debe importarte ser, ¡tú mejor versión!.

Como madres y en este mes de la madre, en verdad por tu madre, ¡VOTA!, vota si quieres un país donde te puedas retirar con calma, donde vivas sin violencia, donde tú y tus hijos crezcan con alegría y paz, donde mis nietos y los tuyos puedan elegir cómo quieren vivir, por eso, ¡VOTA¡ porque no sólo somos los adultos que de alguna manera, buena o mala ya vivimos aunque algunos sólo sobreviven, los que tenemos que votar, ¡TÚ, JOVEN!, ¿quieres seguir en un país donde te pueden violar, secuestrar, matar? Donde no existe paz y el ahí se va sigue, donde prevalece vivir en un país de a mentiritas, donde algunos dicen que todo está bien porque aún no les ha pasado nada.

VOTA por quien quieras, pero por tu MADRE ¡VOTA!, y tú, MADRE de tus hijos, ABUELA de tus nietos, enséñales lo que nos enseñaron en civismo, esa materia que quiero pensar no fue maliciosamente planeado el que un día desapareciera de los libros y planes de escuela, materia que nos señalaba y enseñaba lo que debíamos hacer como ciudadanos, desde la forma de comportarnos hasta la forma de amar a Mèxico, enséñales que votar, es un derecho, una obligación y decisión que debes ejercer para tener el país que tú deseas, si te equivocas al votar, tú asumes las consecuencias, si aciertas, disfrutarás del país que todos deseamos y necesitamos para vivir en paz, recuerda que tan es bueno ser malo , como es malo ser bueno, todo depende de qué tanto es tantito, jamás se justificará cuidar o aceptar como algo normal el mal comportamiento de un hijo, de un vecino o de una autoridad, en este momento que vivimos se percibe el hartazgo social creciente, el miedo que nos causa salir a la calle, las justificaciones y ataques expresados públicamente de un lado y de otro, los reclamos internacionales, el valemadrismo de muchos sin importar el festejo del día de las madres, el derecho de insultar, mentir, robar y asesinar en un Mèxico muy polarizado, por eso, por tu madre ¡VOTA!.

Recuerda que la única persona que está aquí, eres TÚ y también tus hermanos, de sangre y de nacionalidad, retomemos el país de la hermandad y quitemos el de la polarización, valora lo que tienes, cuídalo, ámalo, recuerda que todos somos uno y de ese uno depende la forma en que se viva, por eso por tu madre este dos de Junio ¡SAL Y VOTA!, no te quedes en casa, no pongas pretextos, ejerce tu derecho y obligación como ciudadano y sé y decide lo que quieres ser y hacer contigo y con tu país, si VOTAS, eres cabalmente ciudadano y hermano, mientras tanto ponme tus comentarios y escríbeme. Gracias.

