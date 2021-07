"No somos copiones" dicen maestros potosinos que buscaban ascenso laboral en la SEP

Maestros de San Luis Potosí se inconformaron contra la coordinación General del Servicio Profesional Docente, debido a una serie de inconsistencias que se presentaron durante el Proceso de Selección para la Promoción Vertical de Educación Básica 2021-2022.

Recientemente se señaló a decenas de maestros como tramposos después de realizar una evaluación y por eso llegaron a entregar un escrito ante la Coordinación General del Servicio Profesional Docente del Estado exigiendo que no se anulen los resultados del Proceso de Selección para la Promoción Vertical de Educación Básica 2021-2022, por parte de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, USICAMM.

Rosa Isela Ortega una de las maestras afectadas, señaló que el examen docente se canceló indebidamente sin pruebas “acusándonos de deshonestos copiones, por eso el día de hoy venimos aquí, a entregar un pliego petitorio a la coordinación, que se entregue a la USICAMM, a la SEGE y el SNTE, para exigir que demuestren con pruebas que se hizo trampa”.

El examen lo realizaron en línea y se ha dicho que fue video grabado y que ahí se detectaron a docentes que copiaba, por esa razón exigieron que se presenten los testimonios y se manden los videos donde presuntamente están haciendo trampa.

"Ni siquiera conocen los criterios con los cuales se aplicó el examen, puesto que no se requirió cámara, ni micrófono, no era un requisito, el examen estuvo abierto en la plataforma dos semanas y ni siquiera te pedía que identificaras que tú lo estabas respondiendo y según ellos tienen la certeza de que nosotros compramos o copiamos en el examen”.

También están exigiendo el resultado del examen porque ni siquiera conocen cuántos puntos se obtuvieron "son datos de nosotros tenemos derecho a saber y a estar informados y es un derecho que exigimos”.

Se ha señalado que alguien filtro la respuesta para que los maestros contestarán positivamente y los quejosos señalaron que si eso ocurrió sucedió desde el USICAMM, porque sólo ellos tenían la respuestas “a mí, me canceló mi cuestionario y a varios maestros que están llegando y a muchos a nivel nacional, y no han demostrado nada, no nos han dado una respuesta, nos mandan a la coordinación del estado, luego a la nacional y así nos traen, quieren agotar el tiempo que tenemos para pelear, por eso estamos exigiendo una respuesta inmediata”.

Otra inconsistencia es que se agregó a la lista de prelación a maestros con el número de la valoración y en el cuestionario de habilidades según los criterios emitidos el lunes 5 de junio, estos maestros no iban a estar integrados en la lista de prelación porque no alcanzaron el puntaje necesario para pasar el examen, “el día de ayer se baja el documento del 5 de junio si sube otro de 2 de julio, con lineamientos diferentes”.

Los maestros afectados señalaron que si no se les dan las pruebas de que copiaron, exigirán una disculpa pública de USICAMM por el daño moral y social al que han sido sometidos “porque nuestro estudio nos costó estar aquí y nos costó presentar la evaluación y ahorita los medios nos están tachando de deshonestos y copiones injustamente porque USICAMM nos juzgó sin haber demostrado que nosotros copiamos en el examen”.

Lo anterior por el anunció de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de la cancelación de los resultados de 5 mil 787 maestros que buscaban una promoción y reconocimiento dentro del programa de Carrera docente para este año debido a que el sistema detectó que copiaron durante la aplicación de la evaluación, es decir, "se identificaron cadenas de respuestas 100 por ciento idénticas en preguntas abiertas".