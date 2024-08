Médicos cubanos fueron enviados a la Huasteca; vienen 9 más

Alrededor de nueve médicos cubanos de diferentes especialidades están por llegar a San Luis Potosí a trabajar, que se suman a los diez que ya están laborando en hospitales de la región huasteca, según información que proporcionó el coordinador estatal del Órgano Público Descentralizado IMSS Bienestar, Daniel Acosta Díaz de León.

A pesar de que habrá nuevo personal médico, aún se necesitan más personal de la isla, que serán destinados para las áreas marginadas la zona huasteca, media y en el altiplano, que es donde se está observando la necesidad de completar la plantilla de médicos que requieren para brindar la atención durante toda la semana.

Acosta Díaz de León desconoce cuántos médicos cubanos más podrán llegar a San Luis Potosí, debido a que otros estados de la república mexicana también están requiriendo de los especialistas en mayor medida y conforme van llegando se distribuyen en casi toda la nación.

“No hay un número de médicos cubanos que pueda llegar a San Luis porque los médicos que llegan se tienen que distribuir entre 23 estados y hay estados que tienen más de mil centros de salud, entonces son los que van a tener mayor demanda, pero nosotros lo que estamos buscando es que sean médicos mexicanos los que aceptan venirse a trabajar, tanto médicos generales como médicos especialistas”.

Actualmente existe cierto déficit en todas las especialidades médicas, pero sobre todo en sectores como la ginecología, anestesiología y pediatría, pero más en la salud reproductiva de la mujer, que es donde más se percibe.

Lamentó que supuestamente los profesionistas del país no quieran cambiar su lugar de residencia hacia el interior del estado, sobre todo en comunidades con serios problemas sanitarios “es un problema histórico, no es de hoy, no es esta administración, realmente van buscando sus objetivos y muchas veces no están en las áreas rurales”.

