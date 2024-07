Imagen, estilo y algo más | Las Olimpiadas y el sentido común!!!

Al dar inicio los juegos olímpicos en París, Francia, pudimos ver la espectacular transmisión de la ceremonia de inauguración, maravillosa de principio a fin. Nos transportaron a través de su cultura, su historia, sus monumentos, la Torre Eiffel lucía en todo su esplendor.

Definitivamente fué una ceremonia sin igual y que será difícilmente superada por algún otro país.

Hemos visto como los atletas olímpicos se han desenvuelto en sus diferentes categorías, la natación, que es mi favorita, como los clavados, la gimnasia, el remo, el tiro de arco, todos y cada uno de los participantes de los países que han ganado medallas de oro y plata, se siente el apoyo que tienen de sus gobiernos, cosa que en nuestro país está muy lejos de suceder.

Les comparto que Yo desde niña que veia las olimipadas siempre soñe con subirme a un podium y que me pusieran una medalla. Jugaba en la alberca del club y alla en la hacienda, de mi familia a la orilla del mar, me imaginaba que ganaba y mi papa hacia cómo que me daba la medalla. Ahora al paso de los años puedo decir que logre algo o en parte ese sueño, ya que he tenido la oportunidad de participar en competencias locales y nacionales, Mi orgullo es mi medallero con 52 medallas ganadas a lo largo de mis años y que comencé casi a los 50 años a concursar.

Tuve la oportunidad de participar obteniendo un tercer lugar nacional en nado de dorso en Zacatecas y un 2do lugar en croll libre en Aguascalientes. Por ellos disfruto tanto de ver las olimpiadas.

Ojala y se dé más apoyo a los atletas potosinos y nacionales. Tengo una amiga nadadora que participara en España próximamente en una competencia internacional y que creen amigos lectores? desde el año pasado se ha estado preparando consiguiendo patrocinadores para poder asistir el próximo mes de Octubre.

Así las cosas, de todos es conocido que el deporte nacional en nuestro país es el futbol y ya ven como nos ha ido en ese sentido. Entrenadores van y vienen y seguimos mal, muy mal. Y que decir de otras categorías.

Es triste la noticia, pero, queridos amigos, se ha ido nuestro gran amigo de toda la vida, Don Sentido Común.

Estuvo entre nosotros durante muchos años. Nadie sabe a ciencia cierta qué edad tenía, los datos sobre su nacimiento hace mucho que se han perdido entre los vericuetos de la vida y la burocracia. Será recordado por haber sabido cultivar lecciones tan valiosas como:

Lo ético como principio básico.

El orden y la limpieza.

La Integridad.

La puntualidad.

La responsabilidad.

El deseo de superación.

El respeto a las leyes y los reglamentos.

El respeto por el derecho de los demás.

Su amor al trabajo.

Su esfuerzo por ahorrar y gastar de acuerdo a las necesidades.

Don Sentido Común vivió bajo cinco simples y eficaces consignas:

“No gastes más de lo que ganas” .

“Respeta para que te respeten”.

“Enseña dando el ejemplo”.

“No le hagas a otros, lo que no quieres que te hagan a ti” , y...

“Los adultos están a cargo, no los niños”.

Le sobreviven sus 3 hermanastros:

“Sólo reconozco mis derechos”

“Los demás tienen la culpa” y

“Soy una víctima de la sociedad”.

No hubo mucha gente en su funeral, porque muy pocos se enteraron de que se había ido.

Grandes Principios y grandes verdades que deben recuperarse como único camino para que la familia vuelva a ser la base de una sociedad sana.

