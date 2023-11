Gaby Spanic regresa como anfitriona del reality Secretos de Villanas

Gaby Spanic, la actriz que habla sin tapujos de lo que ha sido su vida artística y personal, vuelve en la segunda temporada del reality show Secretos de villanas, como la anfitriona.

A ella se unen Laura Zapata, Cynthia Klitbo, Aylín Mújica, Sabine Moussier, Geraldine Bazán y Sarah Mintz, en una temporada de diez episodios en la plataforma streaming canela.tv.

“Nuestro estreno de Secretos de villanas, lo hicimos con un éxito rotundo y hasta ganamos premios americanos, lo que nos sorprendió y estamos agradecidos”, dice la actriz en entrevista con El Sol de México.

Adelanta que las participantes estarán vacacionando en la zona gélida y montañosa de Canadá. “Uno como artista hace sacrificios, porque en este reality vamos más por la convivencia que en la anterior temporada, porque se dejaron cabos sueltos, que ahora se irán acomodando”.

La protagonista de telenovelas exitosas como La usurpadora, agrega que en esta ocasión, para ella es muy importante el ingreso de Laura Zapata, quien es su amiga, “y con quien podré hacer alianzas cuando se necesiten”.

De sus compañeras del reality afirma que las conoce más a fondo por haber coincidido en la primera temporada, y espera no generar tanta polémica, aunque advierte que las divas “nos daremos cuenta que la villa en la que vacacionamos nos quedará chica para solucionar o sanar nuestros encuentros o desencuentros en esta nueva temporada”.

Sin vender lo qué pasará en los 10 episodios entre las participantes, comenta que “de varias van a conocer nuevas cosas que en estos momentos me reservo, hasta que se conecten desde el primer episodio. Yo, cuando digo mi verdad, no me importa si otros no me la creen. Simplemente vivo mi vida porque de la profesión vivo.

“Aún no sé si podré hablar de un secreto mío que necesito quitármelo de encima para tener más tranquilidad en mi vida, porque he de decir que alguna vez estuve a punto de herir de muerte a alguien”.

Secretos de Villanas de Canela.TV está pensado para los seguidores de las siete actrices que han destacado como antagonistas de las últimas décadas en las telenovela.