En SLP hay colonias enteras construidas en predios irregulares: INREVIS

A través de la generación de ingresos propios, con mezcla de recursos con otras dependencias, y atracción de fondos federales, el Instituto de Regularización y Vivienda Social (INREVIS) busca dar salida a la creación de vivienda social y regularización de predios en el estado, indicó Christian Joaquín Sánchez Sánchez, director del Instituto.

En entrevista exclusiva para El Sol de San Luis, el funcionario estatal recordó que el INREVIS surgió hace un año como una institución dedicada a dotar de vivienda social a las y los potosinos, así como brindar certeza jurídica a la propiedad, cada uno de estos dos rubros implica retos particulares, por lo que se busca consolidar la labor de la dependencia de distintas formas.

En vivienda

En lo que respecta a vivienda, es conocido el rezago que existe en vivienda de interés social, tanto para trabajadores que tienen acceso a créditos de Infonavit, como para aquellos que laboran en la economía informal o en áreas como el campo; para atender esta necesidad ya se estableció diálogo con dependencias federales que cuentan con programas enfocados en la creación y mejora de vivienda.

Mencionó por ejemplo el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, que tiene tope de 70 mil pesos de apoyo por vivienda, que se pueden destinar a equipar con aire acondicionado, paneles solares, ventiladores, pintura, impermeabilizantes térmicos y todo lo que permita reducir el consumo de energía eléctrica; en este caso, el gobierno estatal aporta mil pesos por acción, la Comisión Nacional de Vivienda aporta 30% del costo, el fideicomiso un 10%, y el ciudadano el 60% restante, que se cubre en un plazo de cinco años.

Fernanda Durán / El Sol de San Luis

También mencionó que hay zonas en donde la población desea colocar techo de lámina en sus hogares, sin embargo las reglas de operación de algunos programas no lo permiten, por lo que en este caso, una opción que se ha encontrado son los llamados “techos cuenca”, en donde se colocan los elementos necesarios para recolectar agua de lluvia, y pueden ser financiados mediante la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El INREVIS se encuentra a la espera de que se presente el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2025, para conocer los programas y recursos que se destinarán a vivienda, por ejemplo, a través del Infonavit, y entonces presentar proyectos que ayuden a atraer financiamiento a San Luis Potosí, que se puede potenciar con aportaciones del gobierno estatal y los municipios.

En regularización

Si bien el reto es creación de vivienda es mayúsculo, la regularización de la tenencia de la tierra presenta escenarios más complejos, ya que son variadas las razones por las que una vivienda o colonias completas carecen de escrituras públicas, así lo reconoce Sánchez Sánchez, quien explicó que así como hay viviendas que fueron vendidas mediante contrato privado y nunca se tramitó la escritura pública –es decir ante el Registro Público de la Propiedad-, también hay casos en donde nunca se ha tenido documento alguno que acredite la posesión del inmueble.

Entre los problemas que se han encontrado, es que hay quien tiene la posesión pero ningún título de propiedad, “hay a quien le heredaron y nunca tuvo ni las escrituras de su padre; hay quien compró con escrituras privadas, no públicas, y no tiene ni siquiera clave de catastro; hay quien sí paga predial pero tiene escrituras privadas; hay colonias donadas por ayuntamientos pero nunca hubo escrituración; hay ciudadanos que venden una propiedad por lotes pero el Municipio no lo tenía regulado, quedaba todo en un contrato de compra venta, ni siquiera con notario, y cada quien tenía que escriturar, pero el que vendió el lote murió y ahora hay que buscar a los hijos o nietos”. Un ejemplo de este último escenario son dos colonias de El Naranjo, de un hombre que murió y ahora el INREVIS en colaboración con el Ayuntamiento buscarán al nieto que heredó, para tratar de regularizar 450 viviendas.

Fernanda Durán / El Sol de San Luis

A esos problemas particulares, se suman dificultades internas en el INREVIS, ya que no hubo entrega-recepción al momento en que se extinguió la Promotora del Estado, por lo que hay tema en los que no se tiene información, o al menos no con claridad; indicó que hay trámites que están listos para ser firmados y entregar escrituras, otros en donde se cobraron las escrituras pero no dieron seguimiento, casos en los sólo se integraron expedientes pero no comenzaron el trámite de escrituración, “y hay lugares donde ni los expedientes se tienen”, en ellos hay que formar comités que reciban la documentación y fomentar que la gente aporte esos documentos.

Aunque al tomar la Dirección del INREVIS el primer reporte recibido fue de 10 mil trámites pendientes para escrituración, señaló que este rezago podría ser de más del doble, pues los ejemplos de predios sin regularizar abundan por todo el estado y hay algunos que no están considerados en el historial del Instituto porque la gente nunca se ha acercado a la dependencia o a sus autoridades municipales.

Mencionó por ejemplo que en Tampacán, en las comunidades de La Bajada, Salvador Nava, Santa Rita y del Rosario, “la gente daba por hecho que estaba lista la regularización”, sin embargo no se encuentra en los expedientes del INREVIS; en Xilitla hay más de 400 predios en colonias conurbadas que no están regularizados, en algunos casos fueron ventas particulares, en otros el Ayuntamiento donó los predios pero no los regularizó y tampoco están en el listado del Instituto; este tipo de casos le han sido presentados en los recorridos que ha iniciado por el estado, “han sido diferentes fuentes por las que nos estamos retroalimentando”.