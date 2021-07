En el aire, salida de FGH de la FGJSLP

Antes de decidir si deja el cargo como Fiscal General del Estado, para asumir algún cargo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el licenciado Federico Garza Herrera destacó que primero conocerá y analizará en qué consiste la transformación que en algún momento mencionó el gobernador electo Ricardo Gallardo Cardona.

“Primero hay que conocer en qué consiste esa manifestación que el gobernador electo hizo sobre transformar a la institución, y si todo el personal incluida mi persona estamos inmersos en ello o no para saber. Al contar con esa información ya de manera objetiva determinar lo que proceda, pero primero hay que ver cuál es el pensamiento hacia la institución y en qué consiste, mi periodo es hasta el 2024”.

Garza Herrera destacó su presencia siempre activa dentro de la actividad universitaria, “tengo más de 30 años en la universidad, y a todas las actividades universitarias mientras me lo permita la función acudo, he sido miembro del Consejo Directivo Universitario, he desempeñado una serie de actividades dentro de la universidad y lo seguiré haciendo, tengo a salvo esos derechos”.

Sobre la transformación de la Fiscalía, el funcionario reconoció que ya hubo algunos pronunciamientos, “incluso se pidió la vicefiscalía sobre feminicidios, pero no se necesita la intervención del Congreso para crear cualquier vicefiscalía, el fiscal general tiene las atribuciones para hacerlo pero no solo es crearla, se requiere de recursos si para su operatividad”.

Subrayó que actualmente hay ya una ruta muy diferente al espíritu fundamental del sistema, “cuando se creó la FGJSLP las teorías importantes y las líneas que venían desde el proyecto hacían que solo fuera la estructura una sola fiscalía y que hubiera unidades especializadas, pero los reclamos de los diversos colectivos han hecho que se transformen las unidades en vicefiscalías, con toda la razón, hay deudas para con muchos de ellos”.