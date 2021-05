El rival a vencer, es la dictadura: Adrián Esper

“El enemigo a vencer es la dictadura, esos fueron los que me chingaron; impusieron a una señora, y me quitaron”

Hay obras que no tienen pies ni cabeza, “nos dejaron en completo atraso, la inseguridad está terrible, la economía peor”

Pide al presidente López Obrador que si mete las manos en las elecciones sea para que haya equidad en los presupuestos de las clásicas instituciones políticas





Entre mil y dos mil millones de pesos le costó al sistema, la candidatura a la gubernatura del Estado para Morena, es por eso que el gran enemigo a vencer en esta contienda política es la dictadura, así los consideró Adrián Esper Cárdenas, candidato a gobernador por el Partido Encuentro Solidario, PES.

“El enemigo a vencer es la dictadura, esos fueron los que me chingaron, yo estaba en una interna completamente justa y estábamos dispuestos a acatar lo que se diera, había mujeres valientes y simplemente de manera antidemocrática impusieron a una señora que venía de la matriz del gobernador”.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Así como se le conoce, aventado y sin aspavientos, culpabilizó a la administración estatal de estar detrás de las candidaturas de Morena y de la coalición Si por San Luis, “los partidos basura están comprados prácticamente por el gobernador del Estado, el PRI lo regaló al PAN, compraron Morena me consta”.

En entrevista con El Sol de San Luis, explicó que busca ocupar la cabeza del Ejecutivo Estatal porque siente que la entidad está en desventaja, hay obras que no tienen pies ni cabeza, “nos dejaron en completo atraso, la inseguridad está terrible, la economía peor”. Ante esos pendientes, se dice dispuesto a desmantelar los vicios que nacen desde las estructuras de los partidos políticos.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Hoy es respaldado por el PES, donde ha encontrado que es una institución que por su carga religiosa no se deja comprar por intereses monetarios, llamó a la población a no confiar en cualquier aspirante “no se dejen guiar por la marca, el pueblo no es ignorante, deben votar por la persona, tienen muchas opciones, no salgan por los partidos de gobierno del Estado”.

En lo que lleva de la contienda electoral ha detectado cierta desventaja presupuestaria como permisividad en la publicidad, presupuestos inequitativos y encuestas a modo “el INE debe estar revisando que nadie pueda gastar más que el otro candidato, cuidar la compra de encuestas que valen uno o dos millones de pesos a la semana; deben de fiscalizar a las encuestadoras para saber quién compró, y que expliquen quién está detrás de ellas, porque nos están pegando muy fuerte, es un terrorismo psicológico porque la gente que está polarizada pues no quiere hacer un voto útil, y dicen, yo lo que quiero es ir en contra de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, o a favor y no han permitido que salgan los candidatos que no estamos en esa polarización entre el PRIAN y Morena”.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Ahora que el presidente de la república mexicana, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que está pendiente de este proceso electoral, le pide que si va a meter las manos que sea para desmantelar los presupuestos de las clásicas instituciones políticas para que exista equidad en los comicios, ya que a su consideración, urge una Reforma Electoral que no sólo beneficie a las grandes marcas políticas sino a los ciudadanos que están compitiendo.

En el diagnóstico que hace del Estado, cataloga los problemas de agua, seguridad y empleo como los más preocupantes y es por eso que desde ahora afirma que pretende deshacerse de los vicios que atenten contra el desarrollo del Estado “todo lo que se pueda desmantelar, lo vamos a pasar a los municipios, venimos a ser un gobierno itinerante y podemos empezar con el gobierno que es una fantasía, se tiene que llegar a la gente”.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Tras recordar que es la primera persona que ganó una elección en el Estado sin partido político, exhorta a los potosinos a empoderarse y salir del sometimiento “la gente quiere personas con nombre y apellido, si yo no les doy el peso, yo solo les estoy diciendo que salgan de los tres partidos en el poder, hay quienes pueden llenarle el ojo al ciudadano”.

El originario de Ciudad Valles, está preocupado de que la gente no salga a votar porque le han externado que tienen miedo a contagiarse de Covid-19, por eso está deseoso de aplicarse en varias de sus propuestas, de salud, seguridad, tecnología e infraestructura “aquí en la zona centro, atender la reconstrucción de las presas, seguridad, crecer la zona industrial; en el altiplano, zona media y huasteca, falta todo, pero es urgente resolver la ampliación de la carretera 85 y detonar el turismo”.