Dimisión de Chong a coordinación en el Senado, no causará cisma en el PRI: Moreira

El exgobernador de Coahuila, diputado federal y coordinador de la bancada priísta en la Cámara de Diputados Rubén Moreira Valdez, rechazó que la dimisión de Miguel Ángel Osorio Chong a la coordinación del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República, vaya a generar un cisma en el PRI.

Dijo que “el relevo es normal” y expuso que esto no será motivo para que haya resultados adversos en el Estado de México y Coahuila, donde se tienen dirigencias estatales muy fortalecidas y “un pre candidato en mi tierra poderoso que, con menos de 40 años de edad, ha sido dos veces alcalde de Saltillo”.

Vino a San Luis Potosí a presentar su libro “Jaque Mate Crimen Organizado” en la sede del Comité Directivo Estatal del PRI y apoyó a la dirigencia nacional de Alejandro Moreno “Alito”, que “trabaja con normalidad con las coordinaciones de bancada en ambas cámaras”.

Del nombramiento del guerrerense Manuel Añorve Baños como coordinador del GP PRI en el Senado, señaló Moreira que es su gran amigo, que es un político muy experimentado que ha sido diputado, senador y alcalde de Acapulco, “pero es una decisión de las y los senadores, ellos votaron como acá votaron por un servidor”.

“Votamos en contra de la Reforma Eléctrica, votamos en contra de la Reforma Electoral, defendimos al INE, votamos en contra de lo de la Guardia Nacional, no votamos por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, no votamos por los del INAI, se generan discursos que no corresponden a la realidad”, respondió ante las acusaciones de tener acuerdos con MORENA.