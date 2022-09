Este 22 y 23 de septiembre se llevará a cabo la décima edición del Congreso Internacional de Gestores de Capital Humano organizado por la Asociación de Ejecutivos de la Gestión de Talento Humano de San Luis Potosí A.C.(Aderiac).

Con el lema "The future is now HR 4.0", este miércoles se presentó la décima edición del congreso internacional de la Aderiac, en el cual se espera la asistencia de al menos 280 participantes que tendrán acceso a 11 conferencias por parte de expertos de 11 países.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Las inscripciones están abiertas para cualquier empresa y tienen un costo de 2 mil 500 pesos más IVA, además de las conferencias se contará con comida maridaje, cata de mezcal, rifas, una presentación musical por parte de la fundación Música para la Vida, y se entregarán premios a las mejores empresas en gestión del capital humano y en prácticas de inclusión y diversidad.

Como su slogan lo indica, este congreso se centrará en la industria 4.0 y se esperan participantes de estados vecinos como Zacatecas, Guanajuato, y Querétaro, pero también de Culiacán, Mérida, y Ciudad de México. Para mayor información se puede consultar la página aderiac.org.mx

Al respecto, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Néstor Eduardo Garza Álvarez, señaló que este tipo de eventos no sólo generan una derrama económica para el estado, sino que colocan a San Luis Potosí en el mapa "como un lugar donde la gestión de recursos humanos es referente a nivel nacional".

Destacó que por ejemplo, en este año que lleva la administración estatal, el salario promedio de los trabajadores se ha incrementado 50 pesos, lo que ubica a la entidad potosina en el segundo lugar de la región en competitividad salarial, y en quinto lugar a nivel nacional, "esperamos seguir con esa tendencia favorable".