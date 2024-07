Carrera atlética “Solo para Madrugadores 2024” será este viernes

Los Centros de Acondicionamiento Físico Atlético (CAFA) tiene todo listo para que el viernes 26 de julio a las 5:00 am lleven a cabo la tradicional carrera atlética “Solo para Madrugadores 2024” con dos distancias: 3 y 9.2 kilómetros.

La invitación es abierta y el último día de registros es este jueves 25 en Garox Sport ubicada al interior de La Loma Centro Deportivo, donde será la entrega de kits, playera y número para quienes se inscribieron antes del 16 de julio, y solo número para los que se registren este día, incluyendo para todos medalla al cruzar la meta.

En cuanto a los recorridos que serán al interior del Parque Tangamanga 1, los 3K salen frente al Teatro de la Ciudad y recorren las tres fuentes sin rodearlas, para culminar en el punto de partida.

De los 9.2 kilómetros, parten del Teatro de la Ciudad hacia la oreja oriente, rodeando todo el parque, pasando por el Laberinto, llegando al avión, rodeando la fuente y finalizando en la meta frente al punto de partida.

Se premiará a los ocupantes de los tres primeros lugares de cada categoría en ambas ramas, femenil y varonil. Los premios se entregarán en lugar que se dará a conocer a través de medios de comunicación y redes sociales. La organización no se hace responsable de la entrega de premios si el ganador no asiste o no envía a alguien en su lugar con copia de su IFE.

Cabe mencionar que la carrera busca fomentar el hábito y los beneficios de levantarse temprano en niños y jóvenes a través de la práctica deportiva, destacando la conservación de la salud. Además de que la carrera es única en San Luis Potosí, que inicia aún con la oscuridad y finaliza con el amanecer.

Para este edición, los CAFA cuentan con el patrocinio de Plomería Selecta, quien patrocina la premiación que consiste en placas conmemorativas y medallas al cruzar la meta.

