Alertan a sacerdotes que radican en zonas inseguras a no salir solos

Una vez más, el arzobispo de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega señaló que la inseguridad no da tregua e invitó a los sacerdotes que predican en zonas inseguras, a no salir solos.

“Tenemos indicaciones sobre todo para sacerdotes que viven en parroquias en poblaciones lejanas, el moverse en (determinadas) horas del día, de preferencia no moverse solos, si saben de algún punto de su parroquia que esté en especial tensión no hacerse presentes o usar la prudencia y aquí en la ciudad medidas ajustadas a esta realidad urbana, pero no somos nosotros los que brindamos la seguridad, no nos toca, ni tenemos la estructura para brindar seguridad a nadie”.

El domingo pasado, el cardenal tapatío señaló que en una visita que realizó a la zona norte de Jalisco, fue detenido por dos retenes del crimen organizado que le cuestionaron a dónde se dirigía.

Reunión cordial y respetuosa

Lo anterior, motivó la reacción del gobierno estatal negando la situación e invitándole a reunirse con el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez.

Sobre la reunión, señaló que fue “de diálogo, de encuentro, muy cordial, muy respetuosa”.

Acordaron que como servidores del pueblo de Jalisco deben mantener “cercanía” y honestidad, pues ambos buscan la paz para el estado.

“Miramos hacia adelante, él va a ver con su mesa de seguridad, revisar todo lo que hay que revisar, lo que queremos es seguridad para el estado de Jalisco, para todos los ciudadanos y desde luego seguridad para nuestra nación. Él quedó en la mesa de seguridad de entrar en contacto también con las instancias federales, de las que también dependen mucho las decisiones y las medidas”.

Durante la última semana no han recibido de parte de sacerdotes, ni miembros de la iglesia, reportes de hechos violentos que afecten a la comunidad católica, ni tampoco invitación por parte de las autoridades federales para un encuentro como que recientemente sostuvo con el gobernador jalisciense.





