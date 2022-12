Arrestan a Andrew Tate, el hombre del que se burló Greta Thunberg en Twitter

Ahora por motivos legales Andrew Tate vuelve a ser tendencia, pues el experto en kickboxing fue detenido en Rumania por trata de personas este jueves 29 de diciembre.

Andrew y su hermano Tristan fueron detenidos luego que la policía rumana allanara su casa, todo gracias a que no le bastó con pelar con la joven solo con tweets escritos; su última respuesta fue un video donde aparece fumando un puro y posteriormente recibiendo una pizza de una famosa cadena del país del sureste europeo.

La noticia la compartió el portal BNO News con un video donde muestran el arresto acompañado de los cargos que le imputan a los hermanos de origen estadounidense.

BREAKING: Andrew Tate and brother Tristan arrested in Romania in human trafficking probe pic.twitter.com/b5eaZrErAb — BNO News (@BNONews) December 29, 2022

Hasta el momento no se tiene más información de la detención y se espera que en las próximas horas se informe sobre la situación legar del del deportista.

Quiso humillar a Greta Thunberg

La detención sucedió a solo pocas horas de la controversia que se generó con la activista medioambiental Greta Thunberg, donde el boxeador hizo alusión a su gran cantidad de autos y las grandes emisiones negativas que generan.

“Hola @GretaThunberg (..) Proporcione su dirección de correo electrónico para que pueda enviarle una lista completa de mi colección de automóviles y sus respectivas emisiones enormes”, se mencionaba en mensaje.

Luego de esta provocación la joven respondió con una burla hacia sus partes íntimas pidiéndole que enviara las fotos al correo electrónico smalldickenergy@getalife.com (energíadepenepequeño@consigueteunavida.com).

Thank you for confirming via your email address that you have a small penis @GretaThunberg



The world was curious.



And I do agree you should get a life ❤️ https://t.co/mHmiKHjDGH pic.twitter.com/SMisajQRcf — Andrew Tate (@Cobratate) December 28, 2022

No paro ahí la discusión pues Tate subió en un tweet el video que sería su acabose, pues este ayudó a que la policía lo pudiera localizar por la deuda que tenia pendiente con las autoridades.

Publicado originalmente en El Sol de Puebla