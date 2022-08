¿Cuáles son los signos más fríos en el amor?

Las personas por naturaleza somos sentimentales, nos rigen las emociones tanto positivos como pueden ser los negativos. Según con la astrología, existen signos zodiacales más fríos sentimentalmente que otros y estos suelen ser despiadados en el amor, no por el hecho de odiar, si no por su gran indiferencia con las parejas.

No quiere decir que no tengan sentimientos en su sistema, simplemente no se sienten agraviados por cosas como expresar cariño, lo bueno de esta situación es que al construir muros, también generan escudos contra situaciones dolorosas osea no salir lastimados, cuando se encuentran en una situación, reaccionan de manera más fría, pensando de forma lógica y calmada.

Al momento en el que uno de estos signos deben terminar con una relación amorosa lo hacen de manera rápida g sin mucho remordimiento sin pensar mucho en la situación, aunque esto pueda llegar a lastimar a la otra persona, de la misma manera, si llegan a ser acusados con terminarlos, no suelen preocuparse mucho. Por eso te tenemos una pequeña lista de los signos más fríos sentimentalmente.

Capricornio

Capricornio suele ser un signo muy firme y duro ante situaciones sentimentales o de estrés, cómo si no les importará, y esto se debe a qué a este signo le resulta más complicado poder manejar las situaciones emocionales por lo que prefieren mantenerse a raya.

Acuario

Acuerdo no siempre es un signo frío, pero si en algún momento llegan a ser lastimados en el amor, prefieren cerrar su corazón para no pasar por esa situación y ser fuertes. Al inicio de una nueva relación esto puede ser inquietante para la otra persona, debido a que este signo estará esquivando constantemente conversaciones emocionales, aunque esto sucederá, al final abrirá su corazón con la persona correcta.

Escorpio

Los escorpio son fríos por naturaleza aunque por dentro son un signo bastante apasionado, pero tienden a controlar estos impulsos y al igual que acuario, prefieren mantener su corazón cerrado para evitar ser lastimados.