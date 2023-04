Zuria Vega y Alejandro Calva son los nuevos protagonistas de musical Siete veces adiós

Zuria Vega se incorpora junto al primer actor Alejandro Calva, alternando con Nacho Tahan a la obra Siete veces adiós en el Teatro Ramiro Jiménez a partir del viernes 21, como lo informó el anfitrión Alan Estrada, escritor, director y productor de la puesta de drama y música.

En paralelo anunció que tendrán una nueva versión a estrenarse el 4 de mayo en el concepto de Él y Él con Martín Saracho, Cuauhtli Jiménez y Valeria Vera, para la que incluirán dos nuevas canciones, una de ellas Terremotos, que para su lanzamiento en plataforma virtual, es interpretada por Christian Chávez.

Zuria Vega reconoció que ella en su vida real, al lado de su pareja, el actor Alberto Guerra, “hemos cultivado el amor, ha evolucionado y nos mantenemos lo mejor posible como una familia con nuestros hijos. Cada día decidimos elegirnos”, declaró en entrevista con El Sol de México.

Respecto a que Siete veces adiós es un musical, la actriz confió que “era una oportunidad que no podía dejar pasar, porque va a ser la única vez que haga un musical, sin que me escuchen cantar".

Manifestó que ya había visto la obra, cuya trama “nos remonta a muchas etapas de nuestra vida amorosa. Todos hemos vivido distintas historias de amor y sí en ocasiones nos han roto el corazón. La obra abarca las relaciones en pareja y las cuestiona para entenderlo, enfrentarlo, de cómo lo entendemos y cómo lo vivimos”.

Alejandro Calva ponderó los poco más de 12 meses de estar en cartelera dicha obra, porque habló que no le atrapan las temporadas cortas y él como Zuria van por 10 semanas consecutivas en la historia con letras y co dramaturgia de Jannette Chao. “Llevo muchos años haciendo teatro y extraño mucho las temporadas largas. Los ofrecimientos actuales son temporadas muy breves, no alcanzas a adueñarte del personaje, a compartirlo con el público. Estar en un fenómeno como Siete veces adiós, es estar en un lugar como en gira, una temporada tan larga, con un año de funciones, es un fenómeno que hay que atesorar, cuidar, apoyar y sumar esfuerzos”.

Y Alejandro Calva recordó que para teatro ha hecho personajes que han sido criticados por la sociedad por sus preferencias sexuales como Oscar Wilde. Y no lamenta porque es un actor que la televisión le ve en papeles de narcos, malos y hasta de papá tierno. “Nunca me he sentido encasillado en tal o cual papel. He tenido la suerte de desmarcarme y aunque me pagaban bien, he podido elegir otras caracterizaciones, porque prefiero ser un actor con un registro amplio a tener una casa en Las Lomas”.

En su intervención, Nacho Tahan dijo sentirse más que afortunado de tener durante 10 semanas tanto a Zuria como Alejandro de compañeros de escena, “es maravilloso y hacen que el trabajo de uno se profundice y en una obra como es Siete veces adiós, como dice Alan, que en términos de lo que sucede es muy simple. Es cómo el amor cambia algunos elementos y se transforma todo”, expresó.