Vivica A. Fox estrena Vecino psicópata

Con la película Vecino Psicópata, la carrera de Vivica A. Fox muestra una nueva faceta, además de estelarizar, la estrella de Kill Bill Vol. 1, se adentra en la producción con el firme objetivo de transformar su carrera e impulsar nuevos talentos. Los actores Calli Taylor y Travis Burns se encargan también de darle vida a esta cinta que será transmitida a través de Lifetime.

"Aquí vamos a conocer a una joven encontrando a un atractivo caballero que se mudó a la casa de al lado y mientras la historia se desarrolla nos damos cuenta de que lo que comenzó tan bien sale mal, porque él se obsesiona con ella y sumado a eso, este hombre esconde muchos secretos malos. A mí me tocó interpretar a una detective que investiga al vecino psicópata porque sus acciones la están incomodando, en resumen es un thriller sexy y maravilloso”, dijo Vivica A. Fox en entrevista telefónica.

Ahora que está de envuelta en la producción, la originaria de Indiana asegura estar viviendo uno de los mejores momentos de su carrera.

“Estoy inmersa en una etapa asombrosa que me hace sentir muy bendecida, feliz, estoy viviendo mis sueños más allá de cualquier expectativa que me haya planteado y lo agradezco. No tenía idea, que una mujer en sus 50 años, ya que normalmente Hollywood te desecha a los 40, sería una actriz, productora, emprendedora y filántropa”, compartió.

Nada de lo que la actriz cuenta hubiera llegado a su vida de no ser por los personajes adecuados, estos son dos de los más importantes en su carrera según la misma Vivica.

“El primero sería en el de Jasmine Dubrow en El Día de la Independencia, porque esa película de hace 20 años me convirtió en una estrella de película además de que me permitió trabajar con Will Smith. Y el otro es el de Francesca Sutton en Set it off, fue maravilloso ver que mi nombre estelarizaba al lado del de Queen Latifah, Jada Pinkett Smith y Kimberly Elise. Esa cinta se hizo un clásico y es una bendición para mí que eso haya ocurrido, la gente la sigue disfrutando aunque se hizo hace 20 años”.

Fox asegura que a pesar de todo el éxito y felicidad que le ha dado su carrera, aún tiene asignaturas pendientes por cumplir.

“Me encantaría hacer la historia de Whitney Houston, honestamente es mi sueño, me gustaría centrarme en la etapa final de la historia de Whitney, porque es trágica y como artista tenía un talento enorme, yo la consideraba una amiga maravillosa, la extraño muchísimo, por eso quisiera hacer algo sobre ella” confesó.

Mientras Vivica A. Fox cumple con este deseo, el momento para volver a verla en la pantalla será hoy a las 22:00 horas en Liffetime.