[Video] Hermanos Pérez Meza presentan nuevo sencillo "No quiero ser yo"

En tiempos de pandemia se dedicaron a componer para volver a los escenarios ya pronto

Grandes proyectos tienen en puerta; habrá sorpresas para sus fans

Los talentosos “Hermanos Pérez Meza”, orgullosamente potosinos, presentaron ante la prensa potosina su nuevo sencillo título: “No quiero ser yo”.

En un evento de mucha cordialidad y grata convivencia, los Hermanos Pérez Meza ofrecieron una interesante Rueda de Prensa ante los Reporteros de Espectáculos de San Luis Potosí, su tierra natal, donde dijeron que continuarán promoviendo el género regional mexicano, pues gustan de cantar ranchero, y de ahí que compusieron el tema “No quiero ser yo”, para que su público los identifique, tema que cantaron con profundo y evidente sentimiento ante los representantes de los medios de comunicación.

Indicaron: “El tema de nuestro nuevo sencillo “No quiero ser yo”, habla de las muchas veces en que una persona comete errores o le toca “regarla” en cierta relación de pareja, pero donde se quiere recuperar esa relación amorosa, que se ha perdido y que tanto se quiere. A veces nos hemos encontrado en una situación así nosotros, eso lo quisimos plasmar también en el vídeo del sencillo, para el cual quisimos elegir locaciones potosinas para dar a conocer y difundir los hermosos atractivos turísticos que tiene San Luis Potosí, pues tiene lugares verdaderamente hermosos que muchas veces no se conocen ni los mismos potosinos, por lo que es preciso promoverlos”.

“Hicimos el vídeo en Salinas, SLP, en un lugar que se llama “Canto de Sal”, el cual tiene paisajes maravillosos que bien pueden atraer el turismo a tierra potosina y los mismos potosinos deben conocerlo. Ya hemos grabado en 5 locaciones potosinas diferentes. También queremos dar a conocer a talentosos potosinos que estuvieron con nosotros trabajando en la producción”.

Los hermanos Miguel y Alejandro dijeron sentirse “como peces en el agua”, al componer e interpretar música regional mexicana, y seguirán trabajando el género ranchero, pues es un gran orgullo para ellos, ver que en España, estuviera cantando un mariachi mexicano con rotundo éxito. “Nosotros no queremos perdernos de nuestras auténticas raíces y hondas tradiciones a través del canto y la música vernácula. Así que por el momento, tenemos mucho entusiasmo en seguir trabajando nuestro género regional, del cual estamos muy orgullosos, pues ya hemos tenido una exitosa aceptación en nuestras redes sociales oficiales, hemos visto la respuesta positiva de nuestros seguidores. Ya llevamos más de 10 mil visitas en nuestras redes y acaba de salir nuestro sencillo “No quiero ser yo”.

Indicaron los hermanos Pérez Meza que el secreto para que sus composiciones e interpretaciones tengan éxito es hacerlos con profundo y evidente sentimiento, que el público vea y crea verdaderamente en el trabajo que hacen con evidente pasión, entrega, esfuerzo, profesionalismo, preparación constante y disciplina, pero sobre todo con mucho amor, no por lucro o nada más cantar por cantar sin sentimiento alguno, porque eso deja un profundo vacío tanto en el cantante como en el público y a éste no se le engaña, por eso es muy importante disfrutar lo que se hace.

Se dijeron admiradores de Pedro Infante y de Jorge Negrete, que pusieron en alto el género regional mexicano, en la Época de Oro del Cine Mexicano. Y por ello en su nueva faceta como compositores quieren promover éste género, y si bien es cierto, quieren hacer fusiones, como lo hicieron en el sencillo “La bruja”, que grabaron en Real de Catorce, SLP, y combinaron varios géneros, como ranchero, rumba.

“Incluso en otros temas que vamos a componer, queremos fusionar géneros como la Ópera Pop, que nos ofrece la gran posibilidad de hacerlo, porque es un género muy amplio”.

Afirmaron que tuvieron que cancelar varias presentaciones debido a la pandemia por Covid-19, que los golpeó duramente, como una presentación que se pospuso en Bolivia, sin embargo, tienen ya planeado ir de gira por la Riviera Maya, y continuar con más giras que ya se están planeando.

Hermanos Pérez Meza presentan nuevo sencillo "No quiero ser yo"



"El secreto para que nuestras composiciones e interpretaciones tengan gran éxito, es hacerlos con profundo y evidente sentimiento", señalan https://t.co/AC4YpMBjNv pic.twitter.com/pggdcjn2dP — El Sol de San Luis (@ElSoldeSanLuis) May 4, 2021

Por último dijeron que habrá cantantes que surjan de un reality show y de la noche a la mañana crean fama, sin embargo, es muy importante que cada cantante se prepare, que no sea improvisado. “Nosotros estudiamos música profesionalmente, no somos improvisados, tenemos más de 20 años cantando, y ahora nos estamos forjando como compositores. No nos gusta improvisar, sino ofrecer profesionalismo, demostrar disciplina, y lo que es más nuestro profundo sentimiento que nos identifica”.

Agradecieron el apoyo de MG Producciones y a “Fusiroll”, ubicado en Loma Verde, San Luis Potosí, dado que siempre han apoyado al talento potosino, y enaltecen el trabajo de gente profesional que quiere transmitir arte.

Te puede interesar esta nota: Entrevista exclusiva con Homar Sánchez Díaz, director del coro "Vuela Alto"