(Video) El potosino Drugs Lee quiere conquistar Canadá y el mundo entero

Brayan Josafat Martínez Rodríguez, también llamado Drugs Lee, orgullosamente potosino, radica actualmente en Toronto, Canadá, participa en el concurso “Latinawards Canadá”, por lo que solicita el apoyo de su Estado y de su País, pues sería un gran orgullo para él dejar una huella de su arte, de su evidente carisma, de su disciplina y de su gran versatilidad y profesionalismo artístico.

Indicó en exclusiva a su periódico “El Sol de San Luis”: “Estoy participando en el concurso “Latin Awards Canadá” en donde quiero competir por: “Mejor canción Urbana” con el track “Luz Eterna” que pueden apreciar y compartir, para que potosinos, latinos y extranjeros conozcan mis creaciones musicales, vídeos, composiciones, el contenido profundo de mis letras, y me regalen por favor su voto y si les gusta, compartan mi trabajo para que se dé a conocer”.

Estoy participando para ganar el concurso al Mejor Álbum Urbano del Año con mi álbum “Leyenda en proceso”.

La verdad creo que sí puedo ganar, sólo necesito de su ayuda, con al menos 1,000 nominaciones, así que sí puedan ayudarme, les pido de favor entrar a este link y nominarme, sería una gran ayuda para mí. Este gran favor le pido a mis hermanos y hermanas de toda Latinoamérica, de manera especial a mis paisanos potosinos y mexicanos.

Es un orgullo para mí representar a México en Canadá, vayan a este link y nominen: LUZ ETERNA | DRUGS LEE AND RUSSEL BEATS | COMO CANCION URBANA DEL AÑO Y LEYENDA EN PROCESO | DRUGS LEE & RUSSEL BEATS | COMO MEJOR ALBUM URBANO DE EL AÑO.

Y si aún no topan el track “Luz Eterna” o el álbum “Leyenda en proceso” vayan al link de Spotify o a mi canal de YouTube.

EL TALENTO POTOSINO LES HABLA A LOS JÓVENES EN ENTREVISTA EXCLUSIVA CON EL SOL DE SAN LUIS

En entrevista con “El Sol de San Luis” Brayan Josafat Martínez Rodríguez, indicó que los “Latin Award Canadá”, es un concurso que se abre a diversas artes y talentos, como por ejemplo, la danza, el teatro, la música en sus diversos géneros, incluso pueden participar reporteros y fotógrafos con sus trabajos.

Indicó: “Yo participo a mis 26 años de edad, después de vivir grandes experiencias personales, de manera especial dedico mi tema “Luz Eterna” a un amigo entrañable que falleció, el año pasado, también de 26 años, se llamaba Alfredo Hernández, QEPD”.

Agradezco el apoyo de mi Mamá Elvia Martínez Rodríguez y a mi abuelita María de la Paz Rodríguez Marín quienes me han impulsado a llegar hasta donde estoy, pues he labrado un camino en el que los momentos difíciles, complejos y adversos he sabido enfrentar con mi esfuerzo, sacrificio, y me han hecho entender que con valores éticos y trabajo honesto, todo se puede lograr, sin pisotear a nadie, porque lo que se gana debe ser con nuestro propio esfuerzo y trabajo, no utilizando indignamente a otra persona.

A mí me gustaría decirle a los jóvenes que es muy importante crear y seguir creando, no darse uno nunca por vencido, que lo mejor es trabajar arduamente, con dedicación, esmero, mucho empeño, para que puedan conquistar el mundo, porque en esta vida nada les va a caer del cielo.

“El emprender por tu propia cuenta, el conseguir tus sueños, el querer conquistar el mundo, debe impulsarte a trabajar sin descanso. ¡¡Jóvenes: Salgan a conquistar el mundo!!, busquen nuevas experiencias, viajen, lean, no se queden ensimismados en el celular, en las redes sociales, en la tablet, en la televisión o en la computadora, no dejen que se les escurra el tiempo entre las manos, no pierdan el tiempo en cosas inútiles, en algo que no les va a dejar nada bueno, porque –repito—nada les va a caer del Cielo”.

“México necesita gente que se esfuerce, gente de bien, no gente que se la pase perdiendo el tiempo todo el día en las redes sociales, que a veces más que dar una propuesta positiva te incita a los vicios y no a valorar la vida, las Bellas Artes, la Familia, tus tradiciones, costumbres, etc”.

“Desgraciadamente las redes sociales exhiben más lo negativo que lo positivo, dan a conocer los malos ejemplos y no exhiben las cosas buenas, eso es lamentable, debería reglamentarse esto con leyes bien estructuradas, en favor de nuestros niños y jóvenes que son el futuro de México y sobre todo son un tesoro invaluable, por lo que no debemos permitir que los dañen más las redes sociales con pésimos ejemplos de vida y con antivalores, porque muchos fomentan la violencia, la delincuencia, los homicidios y hasta pesadillas tiene uno”.

“Es importante cambiar las formas de ver el mundo, y para eso todos tenemos que hacer un gran esfuerzo para heredar a nuestros niños, jóvenes y adultos, mejores opciones de vida, de crecimiento personal y desarrollo, como trato de hacerlo yo en mis creaciones artísticas, trato de esforzarme y dar lo mejor de mí mismo para dejar un buen ejemplo a los jóvenes y a la infancia y a todo ciudadano en general, porque todos debemos hacer algo bueno por nuestro país”.

“Mantengamos el arte vivo, no permitamos que muera con tanta violencia; dejemos buenos ejemplos de vida”.

Señaló el talento potosino quien también trabaja en la construcción y se independizó desde muy joven para buscar nuevos horizontes creativos, además de dedicarse a las Bellas Artes:

“Utilicen las Redes Sociales para bien, para mejorar el mundo, no para violentar emocional y físicamente, ni para creerse más popular a los demás, sino para sacar algo provechoso y fructífero para la sociedad y para los demás, en las redes sociales no se debe insultar, humillar, ofender o burlarse de alguien, no se debe causar daño a nadie. Las leyes deben endurecerse en este sentido, debe legislarse más y mejor para el bien de nuestros niños y jóvenes en este sentido.

Por último dijo: “Tres cosas son importantes en la vida: 1.- Estar siempre activo, 2.- Estar siempre creativo, y 3.- Trabaja honestamente para mantenerte sin pisotear a nadie”.

“Puedes estar activo en el deporte, en las artes, la cultura, o en lo que sea tu profesión pero crea, no dejes de crear y dejar una huella tuya en esta vida terrenal”. Concluyó.