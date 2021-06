[Video] Cantante Luis Lauro presenta su sencillo "Vivo para mí"

Después de cinco años fuera de la escena musical y recordando sus éxitos: "Solo", "Aliento", "Inevitable" y su dueto "Muero por ti" junto a la cantante Danna Paola, que seguido de su último sencillo "Adiós", con el cual decidió mostrar abiertamente su sexualidad ante el mundo.

Luis Lauro decide regresar totalmente independiente y a su manera. Llevando el control creativo de su proyecto musical y de imagen. Luego de fuertes rumores batallas personales, regresa un artista más maduro seguro y decidido a expandir su audiencia y ganarse un lugar en el mercado del pop latino. A los 10 años surge en la escena musical por el programa de televisión “Código Fama”.

Cortesía | Cantante Luis Lauro

El cantante presenta su canción "Vivo para mí" ya con más de 300 mil vistas en youtube. El sencillo con el que inicia esta nueva etapa; El cantante lo escribió dedicado a todas esas personas que no creyeron en el. Que han dudado que lo han frenado y subestimado a lo largo de su carrera.

En entrevista telefónica para El Sol de San Luis , el talentoso cantante nos compartió que durante la pandemia se inspiró con nuevas letras, auténticas, siendo fiel a sus ideales sin importar el que dirán de los demás. “Este tema surgió durante la pandemia a partir de una depresión, con una desesperación por trabajar por hacer algo, ya tenía tiempo que no sacaba música nueva y no dependía de mi, traía una mala racha, las puertas se cerraban, yo durante la contingencia dejé de esperar por alguien que me salvara, ya sea un manager, una disquera, que me decían que no servia para esto, yo traía mucho coraje guardado, contra esas personas y conmigo mismo por dejarme y de eso habla la canción de creérmela, creer en mí y empezar a sentirme valioso”.

Aseguró el artista que lleva ocho años en sobriedad y por mérito propio a salido adelante siguiendo con una carrera artística muy prometedora, “Empecé a tomar desde los 15 años, y toqué fondo, me tuve que alejar de la fiesta, los amigos y el alcohol, y ahora en pandemia, todos en casa luchando con nuestros propios demonios, en medio de problemas económicos, me arriesgué vendí mi carro, saqué dinero y como cualquier emprendedor que empieza su negocio, yo mismo financié mi proyecto y así fue como encontré la luz al final del Túnel, no ha sido nada fácil, es una batalla constante pero ahí vamos.

En este mes de junio donde se celebra el orgullo gay, respeto a la comunidad LGTB, aseguró que en México se ha avanzado en este tema pero aún queda camino y lucha, “En el 2016 saqué el video de “Adiós”, con este tema me abrí en cuanto a mi sexualidad, vivía en Los Angeles, y me mudé de nuevo a la Ciudad de México, y muchas personas de la industria me cerraron las puertas, por ser claro en mi vida personal, me decían “tu solito te pones la soga en el cuello”, ¡no eres Ricky Martín!, ¡te vas a cerrar las puertas!, claro que dolían estas palabras, pero yo soy terco e hice lo que quise, y ahora con todos lo medios que tenemos con las redes sociales hay que darle visibilidad a todo lo que se a luchado!.

Aseguró ser abierto con sus experiencias personales para ayudar a las demás personas que pasen por los mismos problemas, y ser un ejemplo de inspiración y salir adelante. Por último invitó a los potosinos a escuchar su nuevo sencillo “Vivo para mi”, ya disponible en todas las plataformas digitales y en youtube, en instagram lo encuentras como “luis:lauro