(Video) Artista potosina solicita ayuda a Guillermo del Toro para sus hemodiálisis y transplante

A través de un vídeo difundido en redes sociales, la artista visual potosina Sahiye Cruz Villegas se caracterizó del Director de Cine Guillermo del Toro, con la finalidad de que dicho vídeo se vuelva viral y le llegue a Guillermo del Toro para que pueda ayudarla en su camino por la enfermedad de la IRC (Insuficiencia Renal Crónica) y, así, poder costear su tratamiento de Hemodiálisis, del cual depende para poder seguir viviendo:

“En esta ocasión me disfrazo de Guillermo del Toro, acudo a él porque sé que tiene un corazón bondadoso, para pedirle un préstamo de dinero para pagar mis hemodiálisis. No tengo un Seguro Social donde pueda hacerme las hemodiálisis. Acudo a él para pedirle que toque su noble corazón. No quiero que me regale el dinero, sino intercambiarlo por mis obras que tengo donde estoy disfrazada también de Divine y de otros personajes de cine”, expresa Sahiye Cruz, quien ha sido reconocida como “La nueva Cindy Sherman” por su estilo en autorretratos, en el video que hasta el momento ha sido difundido por Facebook y Twitter.

La artista y paciente renal ha tenido que tratarse en hospitales privados, ya que las listas de espera del IMSS están sobresaturadas debido a la gran parte de la población que requiere de este tratamiento.

“También este dinero me serviría mucho para mi futuro trasplante en el que ya estoy trabajando”, añade la artista, pues su meta es juntar lo necesario para su trasplante de riñón y para los medicamentos requeridos para después del trasplante, que ahondan entre los 40 y 50 mil pesos mexicanos.

“Guillermo, quiero decirte que la primera película que yo vi tuya fue “El laberinto del Fauno”, y me cambió la vida de manera en que ahora pienso que yo quisiera ser uno de tus personajes, en el sentido de que logre no lo esperado, sino lo que es mejor para mi cuerpo y para mi alma”.

“Si ustedes están viendo este video me gustaría mucho que pudieran compartir para que sea posible que lo vea Guillermo. […] Por mi parte yo sigo luchando y si me preguntan por qué, la respuesta es: “Porque soy mexicana”, menciona Sahiye Cruz haciendo alusión a la memorable frase de Guillermo del Toro”.