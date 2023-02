Vena de Rey y Joss Favela muestran el talento familiar en nuevo sencillo

Ser sobrinos de Joss Favela es un arma de doble filo, aseguran César y Alejandro Martínez Inzunza quienes conforman el dúo Vena de Rey.

Por un lado, agradecen todos los buenos consejos que han recibido del compositor, por otro, reconocen que ser familia y desarrollarse dentro del medio musical implica una gran responsabilidad para mantener el legado que su tío ha cosechado.

“Joss nos ha ayudado bastante, nos ha dado desde consejos, hasta contactos que tiene, pero es complicado también para nosotros porque desde que nos presentan como sobrinos de Joss, de cierta forma te dejan la vara alta en cuanto a producción, composición, ya que es un artista muy completo, tenemos que ofrecer música de buena calidad para hacer honor al apellido y que él se sienta honrado”, afirmó César en entrevista con El Sol de México.

A pesar de que cada uno tiene un rumbo distinto en la música, eso no los separa de colaborar en distintos temas. Por ejemplo, hace unos meses lanzaron De la torre, escrito por Favela. Ahora, nuevamente unieron su talento para otra canción titulada Amar a mi nivel.

“Esta canción la escribió Joss y la interpretaron Los Huracanes del Norte. Siempre nos había gustado mucho a nosotros, es una canción que cantábamos en la bohemia, en el rancho alrededor de la fogata”, expresó César.

“Cuando llegó el momento de lanzar un disco de covers, decidimos incluirla. Le propusimos a nuestro tío cantarla, le gustó la idea y salió muy natural porque es una canción que siempre hemos cantado juntos”, agregó.

El despecho hacia su ex, incluso el no volver a caer con la misma persona es el tema central de la canción.

“Es como un: ‘te perdiste todo esto chiquitita’”, comentó Alejandro, entre risas.

Desde muy niños, ambos descubrieron que su pasión era la música. Cuando cursaban la preparatoria decidieron crear su concepto musical. En 2018 grabaron un disco inédito, pero no fue hasta el 2022 cuando empezaron a lanzar sencillos.

“La espera ha sido un gran reto, pasaron muchas cosas, no nos encantaba la propuesta que nos hacían en la compañía donde estábamos, no firmábamos nada y no queríamos lanzar los temas así como si nada, después que decidimos empezar se vino la pandemia, pero gracias a Dios ya nos encaminamos y vamos muy bien”, contó César.

A partir de ahora, su objetivo es compartir su música. Aseguraron que no están cerrados a mezclar con nuevos géneros.

“Algo que tienen otras agrupaciones del regional mexicano que no son tan comunes es el hecho que nosotros escribimos nuestros propios temas, nos involucramos en la producción, nosotros decidimos casi todo, decidimos el vestuario, las ideas de los videos, me ha tocado otro caso donde los artistas nada más ponen su voz o su ángel y también eso es un mérito, pero considero que al momento de estar involucrado en todas las partes de tu proyecto aporta más de tu propia esencia porque es algo que nadie tiene”, aseguró Alejandro.