Universal Music cumple y silencia a sus artistas en TikTok.

Videos de artistas como Taylor Swift, Billie Eilish, The Weeknd y Mon Laferte permanecen en la plataforma, pero sin sonido, debido al vencimiento del contrato entre la plataforma y su disquera

Como se anticipó el miércoles 31 de enero, Universal Music Group retiró las canciones de su sello del catálogo de Tik Tok, provocando que se silenciaran los videos de artistas como Taylor Swift, Billie Eilish, The Weeknd, Mon Laferte, Los Tigres del Norte, Ariana Grande, Karol G, Kali Uchis, Lana del Rey y Camila Fernández.

Al intentar reproducir alguna de esas canciones, la plataforma muestra una leyenda donde se lee que “el sonido se eliminó debido a restricciones de copyright”, y ya no aparecen en el buscador de la biblioteca musical de la aplicación.

En el caso de temas como “Murder on the dancefloor” de Sophie Ellis-Bextor, que recientemente se volvió viral gracias a la cinta “Saltburn”, o “What was I made for?” de Billie Eilish, parte del soundtrack de “Barbie”, aún aparecen en los videos, pero al intentar utilizarlos aparece un mensaje que dice: “El titular del copyright no ha hecho disponible este sonido en tu país”.

Esta medida impide que los usuarios utilicen dicho audio, y que se muestren el resto de los videos que lo contengan, provocando que tampoco aparezcan en el feed de los usuarios.

Las única manera de utilizar las canciones de UMG es por medio de covers, que han sido colocados en Tik Tok por una distribuidora diferente, que no infringe las normas establecidas.

En un comunicado, TikTok señaló que fue "triste y decepcionante que Universal Music Group hubiese puesto su codicia por encima de los intereses de sus artistas".

"TikTok ha logrado acuerdos enfocados en "artistas primero" con todas las demás discográficas y editoriales. Claramente, las acciones egoístas de Universal no benefician a los artistas, los compositores, ni los fans." se puede leer en el comunicado de la empresa china.