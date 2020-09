U2 remasteriza más de 100 videos que cuentan su historia musical

A partir de este viernes y durante más de un año, el grupo irlandés U2 relanzará cada semana en su canal de YouTube un video remasterizado hasta completar más de 100.

Inician la aventura con Stuck In a moment you can' get out que se estrenó hace 20 años. Dirigido por Kevin Godley y filmado en Los Ángeles en noviembre del 2000, se lanzó por primera vez al mundo como parte de la promoción del disco, All that you can’t leave behind y ahora podrá ser apreciado en una versión en 4K en el canal de YouTube del grupo.

Bono y The Edge fueron los encargados de crear la letra de esta canción, que se hizo acreedora en el año 2002 al premio Grammy como la Mejor Actuación Pop Vocal de Grupo o Dúo, en la edición número 44 de estos galardones que otorga la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos.

"U2 ha trabajado con algunos cineastas y directores increíbles a lo largo de los años, y siempre ha sido muy divertido. Como mucha gente, me gusta caerme en un rabbithole de YouTube... espero que lo disfruten", comentó a través de un comunicado TheEdge, guitarrista de la banda.

Esta iniciativa es el principio de una serie de lanzamientos semanales de los videos musicales más emblemáticos de la agrupación irlandesa, que estarán acompañador además por contenido nunca antes visto, todo remasterizado al más alto nivel.

Los encargados de hacer este anuncio que enriquecerá el canal de U2 en esta plataforma, fueron Island Records, Interscope, UMe y el mismo YouTube.

“U2 ha creado algunos de los contenidos de video más legendarios de todos los tiempos a lo largo de su carrera. Estamos entusiasmados de trabajar con ellos para mejorar su catálogo de videos para que los fans del grupo en todo el mundo puedan experimentar su arte en la mejor calidad posible, para las generaciones venideras", remarcó Lyor Cohen, Director Global de Música en YouTube.

El estreno de la versión remasterizada de, Stuck In a moment you can' get out , está programado para hoy a través del canal oficial en YouTube de U2.