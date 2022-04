Tú me inspiras: Carlos Rivera finalmente grita su amor por Cynthia

Con una ovación de pie y un agradecimiento a su ex novia Hiromi, Carlos Rivera se despidió este domingo de su personaje y la obra “José el soñador”.

“Quiero agradecer a la compañía que es extraordinaria, al productor Gou por permitirme soñar, pero sobre todo a los que me inspiraron como Lola Cortés, a Morris Gilbert que me dio mi primera oportunidad en teatro, a Hiromi que fue la que me llevó a ver esas funciones de José y fue cuando surgió este amor por el teatro y al amor de mi vida Cynthia (Rodríguez), que siempre me inspira a cumplir todos mis sueños”, afirmó Rivera al término de la función de las 17:00 horas, en el CCT1.

El final del montaje estuvo lleno de emociones, en primera por haber sido la última función del ex académico en la capital, seguido porque justo el domingo alcanzaron las 50 representaciones y la madrina de develación fue Danna Paola.

“Estoy muy emocionada, me dieron muchas ganas de llorar, lo único que les puedo decir es que hoy recordé por qué amo estar arriba del escenario, por qué amo el teatro musical.

“Cuando algo se hace con amor, trabajo, perseverancia y con una luz interna, esto pasa y el éxito viene sólo cuando se hace de corazón. De verdad les agradezco por haberme devuelto las ganas de subirme a un escenario y los admiro muy cabrón”, dijo la intérprete de ‘Sodio’.

Últimamente, Danna y el productor Alejandro Gou han estado en varios eventos juntos; aunque ya existe la propuesta de protagonizar Mean Girls, que producirá Gou en cuanto tenga los derechos, el ejecutivo también le ofreció una participación especial en la nueva etapa de José El Soñador.

Para ello se necesita cuadrar agenda con la intérprete, dijo Gou.

Mientras, el concepto seguirá, pero ahora con un nuevo elenco y precios mucho más bajos.

Kalimba será el protagonista; el Faraón, personaje que hacía el OV7 antes, será alternado por Erik Rubín y Leonardo de Lozanne.

“El reto es que hay mucho baile, esto me saca de mi zona de confort no sólo por la cuestión expresiva sino por la coordinación con la cantada, soy medio ‘goofy’ para bailar, pero me gustan mucho los retos, tenerme que preparar y entrenar”, comentó el integrante de Fobia en entrevista.

Como parte del cambio, Kalimba recibió sobre el escenario una capa de colores, de parte de Rivera; para él dar vida a este personaje representa una gran responsabilidad.

“Esta oportunidad de ser José toca mi corazón, unas fibras muy sensibles y honestas, en ningún momento saldré a actuar, voy a salir a vivir la experiencia.

“Carlos hizo el mejor José que él tiene por dar y yo haré lo mismo, eso es lo importante. No es mi interés que la gente salga diciendo qué gran Carlos o Kalimba, sino qué gran José”, aseguró Kalimba.

SE BAJAN PRECIOS DE ENTRADAS

Respecto al precio de los boletos, Gou negó que el descuento sea porque se tenía que cubrir el sueldo de Rivera.

“Los precios los bajamos significativamente porque ya recuperé la producción, lo que costó y Carlos iba de socio conmigo, entonces al no tener esos gastos, quise bajar los precios y quiero comunicar que ahora es la misma producción, verán un bajón de 40 o 50 por ciento del precio original.

“Carlos cobró lo que merecía cobrar, pero una producción tan grande como ésta ya se recuperó, por eso ahora se bajan costos”, sostuvo el productor.

BONETA, NI CONTESTÓ

Previo a ofrecerle el protagónico a Kalimba, Gou intentó comunicarse con Diego Boneta y su mánager, de quien no recibió respuesta alguna, incluso ni por haber sido una propuesta económica grande.

“Ya le mandé tres mails y ni un ‘ok’ me puso, creo que no lo merezco, pero la neta (mínimo): ‘no, gracias’ porque no fue una propuesta de dos pesos, pero él sabrá cómo se maneja, ni siquiera contestó”, expresó.

Por otro lado, ante las fallas técnicas que recientemente se presentaron en algunas funciones, Gou contestó.

“Cuando tienes proyectos tan grandes y gigantes siempre algo puede fallar, pero tengo los mejores técnicos de México que solucionaron y salimos adelante”, compartió el productor.

“Fue la primera vez en toda la temporada que nos pasó y a todos nos agarró sin saber qué hacer, pero ahí nos dimos cuenta la gran compañía que somos y que salvamos la obra; aquí el aplauso se lo llevan los técnicos que están detrás del escenario”, agregó Fela Domínguez, la narradora de la obra.