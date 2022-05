Tras 19 años, Ellen DeGeneres le dice adiós a su show televisivo

No hay plazo que no se cumpla. Tras casi 19 años al aire y tres mil 200 programas, este jueves 26 de mayo, llega a su final de transmisión, uno de los talk shows más populares e icónicos de la televisión estadounidense: The Ellen DeGeneres Show.

Fue el año pasado cuando la también comediante Ellen DeGeneres, confirmó la noticia en entrevista con el diario The Hollywood Reporter, luego de que el Daily Mail aseguraba que el show tenía los días contados por falta de rating.

En la charla, Ellen aseguró, que la verdadera razón no tenía que ver con temas de audiencia, y se limitó a decir: “Cuando eres una persona creativa, necesitas que te desafíen constantemente y por muy bueno que sea este programa y tan divertido como es, ya no es un desafío para mí”.

Sin embargo, fue a través de sus redes sociales, donde se sinceró con sus más de 120 millones de seguidores. “Hace dos años firmé un contrato por tres años más y siempre supe, en mi corazón, que la temporada 19 sería la última. El 19 es un gran número. En primer lugar, la enmienda 19 otorga a las mujeres el derecho al voto (…) además, en la tabla periódica, el 19 es el número atómico del Potasio. Quizás se pregunten, ¿por qué he decidido terminar en la temporada 19?, la verdad, es que siempre confío en mi instinto y mi instinto me dijo ‘es hora’”, escribió en la descripción de un video.

El concepto del famoso programa consistía en tener a invitados especiales de talla internacional, que van desde expresidentes de Estados Unidos como Barack Obama, hasta cantantes y celebridades como Paul McCartney, Jennifer Garner, Channing Tatum, Serena Williams, Zac Efron, Adam Levine, Behati Prinsloo, Gwen Stefani, David Letterman, Diane Keaton, Kim Kardashian, Penélope Cruz, Britney Spears y el presidente Joe Biden, sólo por mencionar algunos, quienes fueron entrevistados por DeGeneres y se tocaban temas de actualidad hasta ponerlos en jaque y realizar dinámicas divertidas.

En esta última entrega, se contará con una participación estelar de de Jennifer Aniston para despedir la emisión.

La evolución del programa

El show que se transmitía por la NBC News, marcó un antes y después de la televisión, y la propia Ellen, fue la encargada de resumirlo.

“Cuando comenzamos este show, en 2003, el iPhone no existía. Las redes sociales no existían. El matrimonio homosexual no era legal. Vimos cómo cambiaba el mundo, a veces para mejor, a veces no. Pero pase lo que pase, mi objetivo siempre fue que el programa fuera un lugar donde todos pudiéramos reunirnos y reír durante una hora. Ser invitada a sus vidas ha sido el mayor privilegio de mi vida y me ha brindado una alegría increíble. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias”, escribió.

The Ellen DeGeneres Show también ha sido nominado a los Emmy en 171 ocasiones de las cuales, logró 61 estatuillas. Se estima que tenía más de 2.5 millones de espectadores, sin sumar a quienes siguen sus contenidos en YouTube y otras plataformas internacionales.

Pero en 18 años, no todo ha sido miel sobre hojuelas. En 2020, salieron a la luz muchas acusaciones sobre la conducta fuera del aire de DeGeneres.

Todo comenzó con un ex empleado de la conductora, quien denunció abusos y acosos de parte de Ellen, quien todos los días les entregaba a sus trabajadores una lista de quejas por lo que habían hecho mal el día anterior, desde servir la comida en un plato equivocado hasta que el café con leche no tuviera tanta espuma como a ella le gustaba, según declaró el ex trabajador al Daily Mail.

De parte de Ellen, sus representantes aseguraron que esto era completamente falso, sin dar más detalles.