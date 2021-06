Toño Rosique listo para contar historias en Olimpiadas de Tokio

“Gracias a los Juegos Olímpicos que son el amor de mi vida, me convertí en contador de historias y es por el olimpismo que siempre he sentido un compromiso total”, revela el conductor y comentarista Antonio Rosique.

Durante la presentación del equipo de TV Azteca que cubrirá las Olimpiadas de Tokio, explicó que su intención siempre ha sido devolver algo a los personajes que hacen vibrar al público.

El también conductor del reality extremo Exatlón anunció que en camino viene su tercer libro, que tendrá una temática que hará referencia a las pérdidas durante la pandemia.

“He estado escribiendo a manera de reflexión por lo que ha pasado en México y el mundo, es un tema en torno a la resiliencia. Esto es a la capacidad que tenemos los seres humanos para caer y levantarnos, para rebotar y regresar, y lo ejemplifico porque los atletas de México me han enseñado muchas cosas, porque los atletas se levantan, aprenden a perder y regresan más fuertes. Es un tema que me apasiona”, argumenta.

Rosique con 25 años en TV Azteca está listo para comentar, analizar y hablar de las poco más de 50 disciplinas que se verán en Tokio 2020, su labor periodística afirma que va a dedicada a: “Mi familia, a mi esposa, pero más a mi empresa TV Azteca, por siempre apoyarme desde que me invitó José Ramón Fernández cuando tenía 20 años de edad”.

LOS JUEGOS DE LA ESPERANZA

Toño Rosique, reconoce que “estos juegos tienen un significado muy especial, son los juegos de la esperanza, por la recuperación, los juegos por los que volvemos a tener ilusión. De alguna u otra forma volvemos a estar juntos”, consideró.

También señaló que “las Olimpiadas van más allá de quien se cuelga la medalla, hay muchas historias detrás. Estoy convencido y lo repito mucho, mi misión como comunicador es inspirar a México, es inspirar para que tu tengas una oportunidad en lo que haces y los Juegos Olímpicos son el mejor lugar para hacerlo”.

En relación a cómo lo ha tratado la pandemia afirma: “Bien me encuentro saludable y todos hemos conocido a alguien que ha perdido la vida e incluso en nuestros equipos de trabajo, unos fallecieron y otras se recuperan.

“No quiero que se me olviden, no al contrario el Deporte tiene el poder de mandar mensajes, de conectar con la gente. Yo quiero que cuando terminen estos juegos olímpicos todos sintamos que hemos dado una gran batalla y la lucha valió la pena”.

Y añade seguro: “Siempre he pensado que cuando tengo un micrófono, narrar cuando un mexicano está en los juegos olímpicos, me convierto en los ojos, los oídos en la voz, en la piel y en el corazón de la gente que no pueden estar ahí. Y a mí me toca al final ser el relator de la historia y hacer que ese esfuerzo del mexicano valga la pena y no vale por el talento que tenga, sino que vale por el hecho de dónde viene, por el trabajo que le costó, a que se dedica su familia, por cuanto tuvo que luchar. Nuestro oficio es maravilloso y a veces tienes más cercanía para transmitir emociones”.

Antonio Rosique junto con sus homólogos y expertos en los deportes, listos para narrar las hazañas de los atletas en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 del 23 de julio al 8 de agosto por Azteca 7, en tres programas diarios que incluye: Los protagonistas en horario estelar, De Tokio un poco, por la mañana y De Tokio morocho, por las tardes.