Toc Toc regresa a los escenarios a través del streaming

Lola Cortés, Dari Romo, Pedro Prieto, Faisy, Ricardo Fastlicht y Paola Arrioja, regresaran al teatro para arrancar carcajadas con Toc Toc, la obra que a través de diferentes personalidades y manías, toca el tema de los trastornos obsesivo compulsivos. El próximo 12 de septiembre, la compañía dará una función en vivo, llegando al público a través del formato de streaming, en una transmisión a tres cámaras, que promete regalar una experiencia lo más cercana posible al teatro convencional.

“Esta va a ser una de las pocas obras que van a poder hacer una transmisión en vivo, nos pone nerviosos, porque lleva muchos diálogos y llevamos dos meses sin poder ensayar y conectarnos en vivo, pero sé que nos va a ir increíble, es una obra que trae un ritmo espectacular y una de las pocas que se puede transmitir en un formato digital”, dijo Faysi en conferencia virtual.

Morris Gilbert, productor de la obra, recordó los grandes éxitos que han acompañado a este proyecto en México y cómo gracias al público tuvo que extender su temporada tradicional y ahora llegar a las plataformas digitales. “Les doy mi palabra que iba a durar 12 semanas, terminó durando 52, el público nos fue exigiendo que alargáramos la temporada, cumplimos un año, nos agarró la pandemia y ahí nos quedamos detenidos. Después de seis meses de suspensión tenemos que continuar de una u otra manera y será por este medio de streaming”.

Por su parte Paola Riojas confirmó que la producción tendrá todas las medidas sanitarias para evitar contagios entre sus actores y la gente del staff. “Vamos a tener todas las precauciones necesarias, médicos presentes, pruebas para aquellos que lo necesiten, si alguien desafortunadamente resulta que tiene Covid, no podrá dar función, pero todo va a estar muy cuidado. Todo el espacio teatral se va a desinfectar previamente, escenario, camerinos, etcétera y así ser responsables de nuestro cuidado, para no después ir a contagiar a nadie más”.

Lola Cortés aseguró no tenerle miedo a este formato que le permitirá tocar nuevas experiencias en su carrera, por el contrario, dijo sentirse emocionada con esta nueva posibilidad. “Tenemos que reinventarnos, crear una manera diferente de llegar a donde ya estábamos, a mí me toca reinventarme, nutrirme, volverme a cultivar y renovarme. Me da mucho entusiasmo, me llena de alegría que nosotros podamos llegar a miles de hogares, a miles de personas que van a disfrutar de esta comedia que es única en el mundo, tan bien escrita y tan bien dirigida y con estos actores que son la familia, con esta maravillosa producción”.

La transmisión en streaming de Toc Toc, será el día 12 de septiembre a las 20:30 de la noche, a través de la plataforma Ticketmaster Live, misma en la que se pueden ya adquirir los accesos que permitirán ver la función a través de cualquier dispositivo electrónico.