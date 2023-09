Tito Nieves comparte su alquimia salsera

Con una de las trayectorias más remarcables en la historia de la salsa, el cantante Tito Nieves llegará al Auditorio Nacional por primera vez en su carrera. El artista puertorriqueño de 64 años ofrecerá un espectáculo plagado de temas imprescindibles a los que ha dado voz por décadas.

“Es la primera vez que estaré pisando el Auditorio Nacional, es una sala muy importante, solamente los grandes han pisado ese escenario. Para mí es una bendición”, explicó Tito Nieves en entrevista con El Sol de México.

Rinden tributo sinfónico a The Beatles

“Cuando hacemos una preparación para una sala tan importante tenemos que seleccionar las canciones correctas más otras sorpresas que tenemos ya preparadas”, agregó quien es conocido como El Pavarotti de la salsa.

El intérprete de éxitos como Señora ley y Fabricando fantasías ha estado activo por décadas como una de las figuras del ámbito tropical, ya sea formando parte de orquestas como el Conjunto Clásico o bien, como solista. Es por ello que en su trayectoria ha visto cómo el género se fue transformando de la etapa dura a la romántica.

“Tuve la dicha de disfrutar ambas partes, tengo 64 años, hasta los 90 pude gozar la salsa, pero después la música romántica se fusionó a la salsa. La música tropical de los años 30 hasta los 70, era en la que se escuchaban más los solos de piano, conga y trombón, no se destacaban tanto a los cantantes.

“En los 80 comenzaron a fusionar la balada en salsa, una agrupación llamada Noche Caliente. En el 83 u 84, Frankie Ruiz y Eddie Santiago conquistaron al mundo con la música romántica”, explicó el artista.

Puerto Rico, cuna salsera

A pesar de haber compartido créditos con otras figuras consolidadas, como Gilberto Santa Rosa o Luis Enrique, Tito Nieves explicó que también disfruta apoyar a los talentos emergentes, tal es el caso de la Orquesta La Típica, que lo acompañará en el Auditorio Nacional. “Estoy apoyando más a la juventud, porque es el futuro de cualquier género. Me gusta saber de los talentos nuevos y escucharlos. Daniela Darcourt, Norberto Vélez, Ronald Borja de Venezuela, ¡hay una cantidad de jóvenes!”.

El nacido en Río Piedras, Puerto Rico forma parte de un grupo de salseros boricuas que han sido la cara del género en todo el mundo. Siendo así de una nacionalidad que siempre tuvo representantes en la élite, desde la época de la Fania All Stars, cuyo vocalista Héctor Lavoe invitó como corista al mismo Nieves a finales de los años 70.

“Puerto Rico tiene ese sabor caribeño, es una isla pequeña, aun así, ha producido a muchos, no solamente salseros, sino artistas internacionales”, comentó, asegurando que de igual forma México lo ha hecho y que ambos han estado conectados de una manera especial. “Las primeras voces de Los Panchos eran de Puerto Rico, Julito Rodríguez, Johnny Albino. Yo creo que el amor y la pasión de la música unen a dos países”, dijo.

Atiende al gusto del público

Del repertorio que ha construido, Tito Nieves tiene identificadas algunas de las canciones que más le gusta interpretar. “Fabricando fantasías es el tema que más toca la profundidad de mi corazón”, dice del tema dedicado a su hijo fallecido.

“Señora ley es otro tema fuerte, El amor más bonito, Almohada. Pero en mi casa yo no escucho a Tito Nieves, me dejo llevar por qué es lo que quiere escuchar el público, su reacción es lo que me motiva”, señala.

Será el 16 de noviembre cuando Tito Nieves se presente en el Auditorio Nacional ante un público calificó como “muy exigente por las voces, los artistas que salen de México”, una actuación que lo tiene emocionado, pues "me falta mucho por hacer todavía; yo quiero morirme a los cien años, no me canso porque siento la pasión. El día que no la tenga, allí me retiro”.